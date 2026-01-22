VIDEO Nela Slováková sa ukázala HORE BEZ: V úsporných tangách ŠPÚLILA svoj sexi ZADOČEK

BALI - Bez hanby a bez vršku! Nela Slováková zverejnila z exotického Bali video, ktoré okamžite prikovalo pohľady tisícok fanúšikov. Blondínka sa predviedla hore bez a v tangách, v ktorých vytŕčala zadok do objektívu.
Fanúšikovia sa okamžite nechali uniesť týmto provokatívnym výhľadom a zvodnými pohybmi. Nela pritom nezanechala nič na fantázii a od prvých sekúnd videa jasne ukázala, kto tu má všetku pozornosť. Niekoľkokrát sa dokonca predklonila k objektívu a svoj sexi zadoček vyšpúlila v plnej paráde.
Jej sledovateľov už potom nezaujímalo nič iné. „Stále dokola sa musím pozerať na ten zadok!“ napísal jeden z nich. A ďalšie reakcie sa niesli v rovnakom duchu. Niet pochýb, že priaznivci už netrpezlivo čakajú, čím ich Nela prekvapí nabudúce.
Video vzniklo pri luxusnej vile, kde si blondínka užíva súkromie so svojím partnerom MMA zápasníkom Radkom Roušalom. „Vždy si rezervujem vilu minimálne s tromi spálňami. Táto má dokonca osem. Milujem veľké a otvorené priestory. Sme tu len my dvaja a pes. Naháňame sa po záhrade a neustále sa hľadáme,“ opisuje Nela svoje dni na Bali.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%