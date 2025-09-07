Londýnska polícia zadržala 890 ľudí na proteste za Palestínu: Obvinenia z terorizmu

LONDÝN – Takmer 900 demonštrantov zadržali na zhromaždení v centre Londýna, kde vyjadrovali podporu skupine Palestine Action, ktorá je v krajine zakázaná ako teroristická organizácia. Oznámila to v nedeľu londýnska Metropolitná polícia.
Na proteste na Parlamentnom námestí sa v sobotu podľa odhadov zúčastnilo 1500 ľudí. Metropolitná polícia odsúdila „neúnosné“ násilie, ktorému podľa nej boli jej príslušníci vystavení. Organizátori zo skupiny Defend Our Juries (DOJ) však tvrdia, že zhromaždenie bolo „príkladom pokojného protestu“.Policajti zadržali celkovo 890 osôb, z nich 857 za vyjadrenie podpory zakázanej skupine a 33 za napadnutie policajných príslušníkov a iné porušenia verejného poriadku.Demonštrantov začali zadržiavať do niekoľkých minút od začiatku protestu, pričom došlo k potýčkam a hádkam. „Vyjadrovanie podpory zakázanej organizácii je trestným činom na základe zákona o boji proti terorizmu,“ uviedla polícia.
Na predošlých protestoch zadržali policajti viac ako 700 osôb a 138 z nich obvinili na základe zákona o boji proti terorizmu.Britská vláda zakázala skupinu Palestine Action v júli po tom, ako jej aktivisti vnikli na leteckú základňu a poškodili tam viaceré lietadlá. Protestovali podľa vlastných slov voči podpore Spojeného kráľovstva pre ofenzívu Izraela proti militantom Hamasu v Pásme Gazy.