Polícia zakázala po Budapest Pride aj pochod Pécs Pride: Organizátori napriek tomu trvajú na jeho konaní

BUDAPEŠŤ - Maďarská polícia vydala nariadenie, ktorým zakazuje októbrový 5. Pécs Pride, pričom sa odvolala okrem iného na sprísnenie práva na zhromažďovanie a 15. dodatok k ústave. Organizátori sa však nenechajú „umlčať“ a vyhlásili, že podujatie plánované na 4. októbra uskutočnia v pôvodnom termíne. Uviedol to v sobotu server index.hu, informuje spravodajca v Budapešti.

Podľa rozhodnutia veliteľstva polície v Pécsi nebola iná možnosť, pretože platný zákon stanovuje, že v Maďarsku sa môžu konať iba také zhromaždenia, ktoré „zohľadňujú fyzický, duševný a morálny vývoj detí“ a nepropagujú ani nezobrazujú homosexualitu.

Organizátori Pécs Pride na rozhodnutie reagovali na sociálnych sieťach. Uviedli, že rozhodnutie je vážnou ranou nielen pre komunitu LGBTQ+, ale pre každého, „kto verí v ľudské práva, slobodu prejavu a právo na pokojné zhromažďovanie“. Zdôraznili, že nepripustia, aby ich umlčovali. „Nedovolíme, aby nás zastrašovali. Nedovolíme, aby boli pošliapané naše práva,“ píšu organizátori pochodu v Pécsi.

Na podujatí Budapest Pride sa 28. júna v hlavnom meste zišli desaťtisíce ľudí v rámci zakázaného pochodu na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+. Davy mávajúce dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi maďarského premiéra Viktora Orbána zaplnili Deákovo námestie neďaleko Budapeštianskej radnice. Polícia aj vtedy pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní z tohto roka. Podľa nej organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, by mohli dostať pokutu až 200.000 forintov (500 eur).

Starosta vyhlásil Pride za mestské podujatie

Opozičný starosta Budapešti Gergely Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a podľa budapeštianskych poslancov sú výnimkou zo zákona.

Napriek riziku sa na pochode zišli desaťtisíce ľudí z približne tridsiatich krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov. Účasť hlásila aj eurokomisárka pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová a švédska aktivistka Greta Thunbergová. Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej sú zakázané zhromaždenia propagujúce homosexualitu. O mesiac neskôr prijal aj ústavnú zmenu na posilnenie právnych základov zákazu.

Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov. Pécs je jediné mesto mimo hlavného mesta, kde sa každoročne koná pochod za práva homosexuálov a tento rok by to mal byť už piaty pochod. Tamojšie podujatie, ktoré tento rok organizuje mimovládna organizácia Diverse Youth Network, by sa malo konať ako záverečné podujatie Festivalu ľudských práv Freedom of My Identity.

