Dráma v Srbsku: Z domáceho väzenia utiekli dvaja pašeráci zbraní

BELEHRAD - Z domáceho väzenia v Srbsku utiekli jeden britský a jeden čínsky občan, ktorých USA obviňujú z pašovania vojenskej techniky, informuje správa agentúry AFP.
Na základe zatykača USA ich zatkli koncom apríla a boli obvinení zo „založenia zločineckej skupiny, pašovania a porušovania zákona o kontrole vývozu zbraní". Podľa ministerstva spravodlivosti USA sa obaja údajne snažili získať citlivé americké vojenské technológie a previezť ich do Číny. Na podnet USA sa začalo konanie o ich vydaní a súd ich po niekoľkých týždňoch vo väzbe prepustil do domáceho väzenia s elektronickým monitoringom.
Spustil sa alarm
V polovici augusta sa spustil alarm a polícia ich pri následnom preverení nenašla v mieste pobytu. Srbský súd preto vydal nový zatýkací rozkaz. Čínske ministerstvo zahraničných vecí sa pre AFP vyjadrilo, že o danej situácii nevedelo. Na žiadosť o bližšie informácie nedokázalo reagovať ani veľvyslanectvo Veľkej Británie v Belehrade, britské ministerstvo zahraničných vecí, či ministerstvo spravodlivosti USA, pričom agentúre odkázali, aby sa obrátila na srbské orgány. Ani od nich však neprišla žiadna odpoveď.
Dôvody prítomnosti oboch mužov v Belehrade sú nejasné, no Srbsko a Čína majú množstvo prepojení vrátane obchodných dohôd či úzkych diplomatických vzťahov, píše AFP. V roku 2024 čínsky prezident Si Ťin-pching navštívil Belehrad ako jedno z troch miest v rámci svojho turné po Európe. Srbský prezident Aleksandar Vučič bol tiež jedným z mála európskych lídrov, ktorí začiatkom septembra pricestovali do Pekingu na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.