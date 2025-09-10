Hrozivé varovanie diktátora: Tretia svetová vojna už začala! Obvinil USA

CARACAS - Venezuelský vodca Nicolas Maduro v rozhovore pre ruskú televíziu RT vyhlásil, že tretia svetová vojna sa už začala a hlavným aktérom sú Spojené štáty. Prezident USA Donald Trump reagoval varovaním voči Caracasu.
Maduro: Pápež mal pravdu, konflikt už prebieha
Venezuelský prezident Nicolas Maduro, ktorého väčšina krajín Európskej únie ani neuznáva, poskytol rozhovor prokremeľskej televízii Russia Today. Tvrdil, že svet sa už nachádza v tretej svetovej vojne, presne ako pred rokmi predpovedal pápež František.
„Pápež povedal, že smerujeme k tretej svetovej vojne. Myslím, že ona už začala,“ vyhlásil Maduro. Podľa neho Spojené štáty sledujú plán, ako si podrobiť planétu – politicky, hospodársky, kultúrne aj vojensky.
USA v Karibiku, Venezuela hovorí o kolonizácii
Maduro obvinil Washington, že zvyšuje vojenskú prítomnosť v Karibiku. Ako príklad uviedol americké vojnové lode operujúce v regióne. „Spojené štáty sa snažia zakryť kolonizáciu Venezuely,“ tvrdil. Akýkoľvek útok americkej armády na Caracas označil za „šialenstvo“.
V rozhovore zároveň vyzdvihol podporu krajín, ktoré ho považujú za legitímneho prezidenta. Podľa neho už vznikol nový multipolárny svet, v ktorom hlavnú rolu zohrávajú Rusko, Čína a India.
Trump varuje pred provokáciami
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom eskalovalo aj po incidente pri juhoamerických brehoch. Podľa CBS News sa venezuelské stíhačky priblížili k americkej vojnovej lodi.
Keď sa novinári v Oválnej pracovni pýtali prezidenta Donalda Trumpa, čo by sa stalo pri opakovaní podobného incidentu, odpovedal jednoznačne: „Caracas bude mať problémy.“ Dodal, že ak by situácia ohrozila bezpečnosť, venezuelské lietadlá „budú zostrelené“.