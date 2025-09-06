MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod paľbou dronov: Obyvatelia museli utekať do krytov, škody hlásia aj zo Záporožia

KYJEV - Na Ukrajinu dnes večer znovu zaútočil roj ruských dronov. V hlavnom meste Kyjeve zasahovala protivzdušná obrana, informujú ukrajinské médiá. Armáda varuje pred blížiacimi sa bojovými dronmi nad Čiernym morom smerom k Chersonu. Obyvatelia oboch miest boli vyzvaní, aby odišli do krytov. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
21:10 Letecký poplach bol vyhlásený aj v iných častiach Ukrajiny. Okrem Dnepropetrovskej oblasti zaznamenalo dopady a explózie bojových dronov aj Záporoží. V oboch regiónoch spôsobili škody, informovali úrady. Vojenský správca Ivan Fedorov uviedol, že v Záporoží bola zasiahnutá okrem iného materská škôlka a obytný dom. Jedna žena podľa neho utrpela črepinové zranenie na hlave.
20:09 Rusko pripravuje „rozhodujúci prielom“ v blízkosti Pokrovska, tvrdí ukrajinská armáda. Ruské jednotky v blízkosti Pokrovska sa pokúšajú zabezpečiť nové pozície a rozšíriť „šedú zónu“, podľa informácií 7. rýchleho zásahového zboru Ukrajiny.
20:05 Ukrajina zadržala utečeného poslanca podozrivého zo spolupráce s Ruskom. Zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní denníka Kyiv Independent identifikoval podozrivého ako Fedira Chrystenka, 41-ročného poslanca a bývalého člena dnes už zakázanej proruskej strany.
18:04 Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder odmietol úvahy o nasadení nemeckej armády na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk pre túto krajinu. V tejto otázke sa jeho postoj odlišuje od spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý aktuálne nechce nič vylučovať. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.
17:29 Podľa spravodajských služieb môže Rusko vyrobiť až 2 700 dronov typu Shahed za mesiac. Moskva „zvýšila výrobu Geran-2“, uviedol hovorca HUR Andrii Jusov s odkazom na ruské varianty iránskych dronov Shahed. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
17:27 Litva bude po havárii ruského bezpilotného lietadla spúšťať sirény pri vniknutí dronov. Opatrenie prichádza po tom, ako v júli v Pobaltí havarovali dva ruské drony Gerbera, z ktorých jeden bol ozbrojený, po tom, čo vleteli z Bieloruska. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
16:09 Traja ľudia zahynuli a dvaja utrpeli zranenia pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti, oznámili v sobotu tamojšie úrady. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.
15:50 Čínska televízia prinútila agentúru Reuters vymazať video, na ktorom Putin a Si diskutujú o nesmrteľnosti. Čínska štátna televízia CCTV požadovala, aby Reuters odstránil zábery z vojenskej prehliadky v Pekingu. Video zachytávalo Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga, ako hovoria o predlžovaní života prostredníctvom transplantácií orgánov. Reuters musel klip vymazať zo svojho archívu a oznámiť klientom, že už nie je k dispozícii. Oficiálny dôvod je, že CCTV vlastní práva na vysielanie prehliadky. V piatok tak právnici vysielateľa nariadili zničenie štvorminútového záznamu. Informuje o tom portál NEXTA.
14:40 Hlavným predpokladom ukončenia vojny na Ukrajine je to, aby Kyjev nevstúpil do NATO. Povedal to dnes premiér Robert Fico, ktorý ambície Kyjeva na vstup do Severoatlantickej aliancie dlhodobo odmieta. Slovensko podľa neho nevyšle svojich vojakov na Ukrajinu v rámci poskytnutia bezpečnostných záruk po dojednaní mieru s Ruskom, ktoré susednú krajinu vojensky napadlo vo februári 2022.
13:48 Trump hovorí, že by „rád“ hostil Putina a Si Ťin-pchinga na budúcom summite G20 v USA. Na otázku, či sa očakáva, že Putin a Si Ťin-pching sa zúčastnia summitu G20 v Miami, Trump povedal, že by ich „rád privítal, ak budú chcieť.“
12:53 Rusko dokáže vyrobiť až 2 700 dronov typu Shahed za mesiac, uvádza spravodajstvo. Moskva „zvýšila výrobu Geran-2,“ povedal hovorca HUR Andrii Yusov, odkazujúc na ruské varianty iránskych dronov Shahed.
11:50 Takmer 700-tisíc ruských vojakov je podľa spravodajských informácií nasadených na Ukrajine. Do tohto počtu patria aj príslušníci Národnej gardy, špeciálne jednotky a podporné zložky, uviedol hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov.
10:50 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 6. septembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
9:45 "Môže prísť do Kyjeva" - Zelenskyj sa vysmieva Putinovmu pozvaniu do Moskvy. "Nemôžem ísť do Moskvy, keď je moja krajina pod paľbou rakiet, pod útokom, každý deň. Nemôžem ísť do hlavného mesta týchto teroristov," povedal prezident Volodymyr Zelenskyj pre ABC News.
8:56 6 zabitých, 11 zranených pri ruských útokoch na Ukrajine za uplynulý deň. Ukrajinská protivzdušná obrana zachytila 68 z 91 ruských útočných dronov typu Shahed a návnad vypustených cez noc, uviedli vzdušné sily.
7:05 Putin nebude diktovať podmienky mieru na Ukrajine, varuje kanadský Carney. Ruský prezident Vladimir Putin nebude diktovať podmienky mieru na Ukrajine, uviedol kanadský premiér Mark Carney 5. septembra.
6:05 Viac ako 2 500 ukrajinských vojakov zostáva v ruskom zajatí, uvádza analýza nezávislej odbornej misie, oznámilo ministerstvo vnútra v príspevku na Telegrame 5. septembra.
Z okupovaných území sa do bezpečia dostala ďalšia skupina ukrajinských detí
„Počas rokov okupácie (deti) trpeli prenasledovaním, nátlakom a ruskou propagandou, ale dnes sú v bezpečí a dostávajú potrebnú pomoc na Ukrajine,“ napísal Jermak na Telegrame, citovala britská stanica BBC. Medzi evakuantmi je aj tínedžer, ktorý bol napriek svojim zdravotným problémom násilne zaregistrovaný do ruskej armády. Chlapcova matka bola ponižovaná za to, že odmietla poslať svoje deti na provojnové podujatia.
Na Ukrajinu sa vrátili aj sestry, ktoré sa proruské okupačné úrady po smrti ich matky pokúsili vziať do internátnej školy, či deti, ktoré boli nútené spievať ruskú hymnu a zúčastňovať sa na propagandistických stretnutiach s ruskými vojakmi. Jermak doplnil, že všetci evakuované deti absolvujú psychologickú rehabilitáciu a budú im obnovené ukrajinské doklady.
Okrem toho sa partnerom Ukrajiny poďakoval za pomoc pri záchrane týchto detí. Bring Kids Back UA je strategický akčný plán iniciovaný prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským s cieľom priviesť všetky ukrajinské deti späť domov.