Trumpov vyslanec pre Rusko konečne pochopil: Odhalil pravdu o Putinovi! TAKÝTO je zámer šéfa Kremľa

WASHINGTON - Americký vyslanec Keith Kellogg tvrdí, že masívne útoky na Kyjev ukazujú, že Moskva nechce hľadať diplomatické riešenie vojny.
Najväčší úder od začiatku invázie
V noci na nedeľu zažila Ukrajina kombinovaný útok dronov a rakiet, ktorý médiá označujú za najrozsiahlejší od februára 2022. Bilancia je tragická – štyria mŕtvi a 44 zranených. Podľa premiéra Volodymyra Zelenského a premiérky Julije Svyrydenkovej horieť začala aj vládna budova priamo v centre Kyjeva. Požiar sa podarilo uhasiť, no išlo o prvý zásah vládneho objektu v hlavnom meste.
Washington reaguje
Americký prezident Donald Trump krátko predtým oznámil, že je pripravený spustiť druhú fázu sankcií voči Rusku. Bližšie detaily ani termín ich zavedenia zatiaľ nezverejnil, uviedla agentúra Reuters.
Kellogg: Moskva nechce rokovať
„Rusko evidentne eskaluje konflikt s najväčším útokom a zásahom kancelárií ukrajinského kabinetu v Kyjeve,“ napísal Keith Kellogg na platforme X. Dodal, že takýto postup jasne ukazuje, že Moskva nemá záujem ukončiť vojnu diplomaticky.