Baerbocková sa ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia OSN

NEW YORK - Bývalá nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v utorok oficiálne ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku, informuje DPA.
Baerbocková prevzala túto funkciu po svojom predchodcovi Philémonovi Yangovi z Kamerunu pri príležitosti začiatku 80. zasadnutia VZ OSN. Generálny tajomník organizácie António Guterres vo vyhlásení uviedol, že sa teší na spoluprácu s novou predsedníčkou pri hľadaní riešení globálnych problémov. Nemeckú exministerku zvolili do funkcie v júni drvivou väčšinou hlasov ako piatu ženou v histórii na tomto poste.
Predseda VZ OSN má predovšetkým ceremoniálny význam a zabezpečuje organizovanie plenárnych zasadnutí VZ OSN. Táto funkcia by sa nemala zamieňať s pozíciou generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, pripomína agentúra DPA.
Nemecko malo právo nominovať svojho kandidáta na obdobie 2025 – 2026 a namiesto pôvodne uvažovanej skúsenej diplomatky Helgy Schmidovej vybralo Baerbockovú. Voľba bývalej ministerky za stranu Zelených vyvolala v Nemecku určitú kontroverziu, dopĺňa Euronews.