Desivá otázka lekára žene! Môžem mať sex s tvojou dcérkou (5)? Skončil za mrežami

LANSING - Zvrhlý michiganský lekár bol zatknutý pri tajnej operácii po tom, čo ho údajne prichytili pri nadväzovaní priateľstva s matkou online, aby sa jej opýtal, či by mohol mať sexuálny vzťah s jej 5-ročnou dcérou, uviedli úrady.
Dr. Williama Murdocha zatkli americkí policajti po tajnej operácii, pri ktorej sa vydávali za matku, ktorá sa s Murdochom spriatelila v „platonickom vzťahu“, uviedlo v stredu policajné oddelenie v Port St. Lucie.
Murdochovým údajným cieľom pri budovaní vzťahu bolo zistiť, či fiktívna matka dovolí jej 5-ročnému dieťaťu, aby sa mu „dvorilo a malo s ním sexuálny vzťah“, uviedla polícia.
Počas vyšetrovania si vymieňali „správy, z ktorých sa im krútil žalúdok“, v ktorých podrobne opisovali lekárove plány na prípravu dieťaťa a „zmenu situácie na sexuálnu“.
„Murdoch podrobne opisuje svoje dementné správanie, ktoré je príliš explicitné na to, aby sa o ňom dalo hovoriť v plnom rozsahu; líšilo sa však v sexuálnom vzťahu rôznymi spôsobmi,“ uviedlo oddelenie.
Počas forenzného skúmania lekárovho iCloud účtu a účtu na odosielanie správ sa našli ďalšie rozhovory, ktoré odhalili, že jeho vzdelanie zdravotníckeho pracovníka mu pomohlo pri ďalších „alarmujúcich honoch na dark webe“, uviedla polícia.
Podľa polície rozhovory zahŕňali „počatie, potraty v termíne a úmyselné užívanie drog a alkoholu na spôsobenie vrodených chýb“.
Na neho bol okamžite vydaný zatykač a bol obvinený zo získavania súhlasu rodiča s účasťou na sexuálnom správaní dieťaťa, uviedla polícia.
Úrady uviedli, že bude vydaný na Floridu.
Murdoch je v online dokumentácii uvedený ako rezident v Monroe Regional Hospital pre rodinnú medicínu.
Spoločnosť ProMedica, ktorá vlastní regionálnu nemocnicu ProMedica Monroe v Monroe v Michigane, kde Murdoch pracoval, pre CBS News uviedla, že toto zatknutie „spôsobilo okamžité pozastavenie nemocničných výhod Dr. Murdocha a ukončenie všetkých aktivít súvisiacich s týmto lekárom“.