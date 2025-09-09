Mladý vodič jazdil cez Trenčiansku Teplú 109-kilometrovou rýchlosťou

TRENČIANSKA TEPLÁ - O 59 kilometrov za hodinu prekročil maximálnu povolenú rýchlosť 28-ročný vodič osobného automobilu v obci Trenčianska Teplá v Trenčianskom okrese. Policajti mu zadržali vodičský preukaz. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Policajti Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne vykonávali v dopoludňajších hodinách dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v obci Trenčianska Teplá, časť Dobrá, kde vykonávali meranie rýchlosti. Vozidlo išlo rýchlosťou 109 kilometrov za hodinu v mieste, kde je povolená maximálna rýchlosť 50 kilometrov za hodinu,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti vodiča následne zastavili a kontrolovali. Na mieste spracovali správu o výsledku objasňovania priestupku, zadržali mu vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.„O sankcii pre vodiča bude rozhodovať správny orgán, za prekročenie rýchlosti mu hrozí pokuta od 500 do 1000 eur a zákaz činnosti od šiestich mesiacov do troch rokov,“ doplnila Klenková.