Donald Trump zvažuje nasadenie vojenských jednotiek do New Orleans: Cieľom sú mestá vedené demokratmi

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu naznačil možnosť vyslania vojenských jednotiek do turistami obľúbeného mesta New Orleans. Šéf Bieleho domu sa podľa agentúry AFP zameriava na demokratmi ovládané mestá v rámci zásahu proti kriminalite.
Republikánsky prezident vyzdvihuje svoju kampaň proti tomu, čo označuje za mestá s vysokou kriminalitou zaplavené migrantami bez dokumentov. Dosiaľ vyslal jednotky do miest Los Angeles a Washington, a to napriek námietkam miestnych predstaviteľov. Kritici podľa francúzskej tlačovej agentúry tvrdia, že Trump prekračuje svoje právomoci, keď nariaďuje jednotkám vykonávať úlohy vrátane zatýkania a domových prehliadok či zaistení, ktoré má obvykle na starosti miestna polícia a pracovníci imigračných úradov.
„Takže teraz rozhodujeme, či pôjdeme do Chicaga alebo na miesto ako New Orleans, kde máme skvelého guvernéra Jeffa Landryho, ktorý chce, aby sme prišli a dali do poriadku veľmi peknú časť tejto krajiny, ktorá sa stala...dosť náročnou, dosť zlou,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Trump prisľúbil, že môže dostať New Orleans „pod kontrolu“ za približne dva týždne. Spomínaný guvernér Landry, ktorý je podľa AFP spojencom Trumpa, odpovedal na prezidentove tvrdenie na sociálnej sieti X. „Prijmeme pomoc prezidenta Donalda Trump od New Orleans až po Shreveport!“ napísal.
New Orleans ako demokratická bašta v republikánskej Louisiane
Napriek tomu, že veľká časť amerického štátu Louisiana je pevne republikánska, najväčšie mesto štátu - New Orleans - je výrazne demokratické, pričom ohniská chudoby prispievajú k miere kriminality v tomto meste, konštatuje AFP. V tomto roku však zaznamenali v New Orleans prudký pokles v počte vrážd a iných násilných trestných činov. „Militarizácia ulíc New Orleans nie je riešením,“ uviedol na X demokratický kongresman Troy Carter, ktorý zastupuje New Orleans a okolie.
„Ak chce prezident poskytnúť federálne prostriedky mestu, budem s ním spolupracovať na zabezpečení financovania na nábor a lepšie trénovanie policajtov, lepšie financovanie našej okresnej prokuratúry, opravu našej infraštruktúry vo väznici Orleans Parish a financovanie programov, ktoré sám zrušil a ktoré sa zameriavajú na hlavnú príčinu kriminality: systémovú chudobu,“ dodal.
Trump v utorok potvrdil, že jeho vláda nasadí vojenské jednotky do Chicaga, ktoré prezident nazval „pekelným miestom“. Neinformoval však, kedy by mohli byť vojaci v treťom najväčšom meste USA nasadení. Demokratický guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker vyhlásil, že Trump „vytvára politickú drámu na zakrytie svojej korupcie“. Okrem toho Trump diskutuje o nasadení Národnej gardy v ďalších mestách vedených politikmi z tábora demokratov, ako sú Baltimore a New York.