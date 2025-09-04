Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Žena zažila šok! Chcela synovi oprať veci, našla mu však drogy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NITRA - Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v Nitre zasahovali na nitrianskom sídlisku Klokočina, kde oznamovateľka nahlásila, že sa jej niekto dobýja do bytu. Hliadka na mieste zistila, že sa 50-ročnej žene snaží do bytu dostať jej 19-ročný syn, ktorému tam už zrušila trvalý pobyt.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, oznamovateľka po príchode hliadky policajtom uviedla, že keď išla synovi prať jeho veci, našla v nich podozrivé balíčky so zelenou sušinou. „Celkovo bolo vydaných deväť rôznych balíčkov zabalených do cestovného lístka či balenia od žuvačiek. Mladík policajtom uviedol, že v niektorých balíčkoch je legálna alternatíva marihuany, ale v niektorých má aj skutočnú marihuanu, ktorú našiel, a ďalšiu dostal od neznámeho muža v bare,“ uviedla polícia.

Hliadka muža zadržala

Hliadka muža zadržala, aby bolo možné vykonať procesné úkony. „Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ doplnila polícia.

