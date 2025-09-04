Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Poľovník strieľal z guľovnice na líšku: Projektil však skončil v detskej izbe

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
TASR

HORNÁ SEČ - Policajti z Kalnej nad Hronom preverujú prípad, pri ktorom bol v detskej izbe rodinného domu v Hornej Seči v Levickom okrese nájdený projektil v stene detskej izby. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

Hliadke sa podarilo zistiť, že v tom čase sa nachádzal v neďalekom poľovnom revíri 36-ročný muž. „S mužom sa im podarilo skontaktovať. Uviedol, že jedenkrát vystrelil z guľovnice na líšku. V smere strely však bola zastavaná časť obce Horná Seč, kde pravdepodobne odrazená strela prenikla cez roh steny, popri zárubni balkónových okien a zastavila sa až vo vnútornej omietke detskej izby,“ uviedla polícia.

Poľovníkovi bola zaistená dlhá guľová zbraň

Poľovníkovi bola následne zaistená dlhá guľová zbraň značky Blaser R8 kalibru 6,5 Creedmoor a kriminalistický technik zaistil projektil z rodinného domu. „Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Zaistené veci budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ doplnila polícia.

Poľovník strieľal z guľovnice
 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

