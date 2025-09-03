Kľúčový míľnik! Britské námorníctvo otestovalo dron na doručovanie medzi vojnovými loďami

LONDÝN - Letecký dron počas nasadenia britskej údernej skupiny pre lietadlové lode úspešne preletel s nákladom dôležitých súčiastok z vlajkovej lode flotily (lietadlovej lode HMS Prince of Wales) na torpédoborec HMS Dauntless. Informuje portáL Naval Today o námornom priemysle.
Kvadrokoptéra Malloy T-150 po štarte autonómne letela niečo vyše míle (1852 metrov), potom ju posádka HMS Dauntless naviedla na pristávaciu palubu svojej lode. Jej maximálna nosnosť je 68 kilogramov s doletom osem kilometrov. Podľa britského Kráľovského námorníctva test potvrdil lacnú a efektívnu alternatívu k používaniu vrtuľníkov alebo preprave loďami.
Jej súčasťou sú tiež lode Nórska, Španielska a Kanady
„Toto je kľúčový míľnik pre skúšobnú prevádzku. Som hrdý na to, že som to dosiahol ako prvý pre Kráľovské námorníctvo a teším sa na ďalší pokrok počas trvania nasadenia,“ povedal poručík Matt Parfitt, veliteľ letu 700X Pioneer. Doteraz sa počas osemmesačného nasadenia britskej údernej skupiny pre lietadlové lode v indicko-tichomorskej oblasti v rámci operácie Highmast uskutočnilo takmer 150 letov, počas ktorých drony nalietali viac ako 20 hodín. Jej súčasťou sú tiež lode Nórska, Španielska a Kanady.
V námorných podmienkach dokážu letecké drony prevziať rýchle a efektívnejšie zásobovanie celej útočnej skupiny a uvoľniť vrtuľníky, aby sa sústredili na svoje hlavné poslanie, dodal veliteľ leteckej skupiny palubných lietadiel kapitán Colin McGannity. „Prijatie autonómie je kľúčové pre spôsob, akým budeme v budúcnosti fungovať. Je silným príkladom toho, ako naše ozbrojené sily bezproblémovo spolupracujú s britským priemyslom na poskytovaní špičkových inovácií a spôsobilostí na mori,“ poznamenal britský štátny tajomník pre ozbrojené sily Luke Pollard.