Obrovské straty v Jemene: Po izraelskom nálete zahynul premiér húsíov a viacero ministrov

SANÁ - Jemenskí povstalci húsíovia podporovaní Iránom v sobotu oznámili, že pri štvrtkovom izraelskom nálete na jemenské hlavné mesto Saná zahynul predseda ich vlády Ahmed Raháwí aj viacero ministrov. Informujeme podľa správy agentúry AP.
Raháwí pôsobil ako predseda vlády húsíov - sídliacej v metropole Saná - od augusta 2024. Izraelský nálet ho spoločne s viacerými ministrami zasiahol počas bežného zasadnutia vlády, na ktorom mala tá zhodnotiť svoje aktivity a celkovú efektivitu za uplynulý rok, informovali povstalci. Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že „presne zasiahla vojenský cieľ teroristického režimu húsíov“ v meste Saná. Zároveň v rovnaký deň informovala, že zachytila dron vypustený z Jemenu; už tretí v priebehu týždňa.
Šiitskí povstalci húsíovia opakovane podnikajú takéto útoky, pričom tvrdia, že nimi vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi v Pásme Gazy. Neodrádza ich pritom ani skutočnosť, že väčšinu z nich izraelská protivzdušná obrana zneškodní, približuje AP. Odvetné izraelské nálety zasiahli tento týždeň v Saná a okolí viacero oblastí a podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného povstalcami si tam vyžiadali najmenej desať obetí na životoch a 102 zranených.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky následne opätovali
Húsíovia už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná. V novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive lode spájané s Izraelom alebo jeho spojencami, čo označovali ako už zmienený prejav solidarity s Palestínčanmi v Gaze.
Izrael a medzinárodná vojenská koalícia vedená USA útoky následne opätovali, pričom sa zamerali na metropolu Saná a strategicky dôležité prístavné mesta Hudajda. V máji húsíovia uzavreli s USA dohodu, v rámci ktorej prisľúbili, že obchodnú trasu v Červenom mori prestanú narúšať útokmi. Následne však ohlásili, že výnimku v tomto smere predstavujú ciele, ktoré sú podľa nich prepojené s Izraelom.