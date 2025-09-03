Desivé slová Putinovho priateľa: Rusko chce viac ako Ukrajinu! Prezradil, čo ho rozzúrilo

MOSKVA - Kým americký prezident Donald Trump hovorí o mieri, v ruskej štátnej televízii zaznievajú úplne iné tóny. Tvrdý kremeľský ideológ Zachar Prilepin vyhlásil, že Rusko chce viac než len územia Ukrajiny – sníva o vytvorení nového „červeného bloku“ proti Spojeným štátom.
Trump ako „dar“ pre Kremeľ
Prilepin v relácii Russian Lessons označil nedávne stretnutie Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljaške za diplomatický triumf Moskvy. Podľa neho tým padla západná stratégia izolácie Ruska. „Nespochybniteľným agresorom sa ruka nepodáva a červený koberec sa im nevykladá,“ argumentoval.
Aj keď výsledok rokovaní s Trumpom nepovažuje za definitívnu výhru, samotný fakt stretnutia nazval porážkou „kolektívneho Západu“.
Nespokojnosť s výsledkami vojny
Pri debate o vojne Prilepin priznal, že Rusko si pripojením ukrajinských území síce „získalo 3 až 12 miliónov ľudí“, no jeho ambície siahajú ďalej. „Chceli sme viac. Viac území. Úplný vplyv na Kyjev,“ zdôraznil.
Podľa neho Trump môže Moskve ponúknuť uznanie už okupovaných území ako „veľkorysý dar“. Úplné víťazstvo však očakáva až v horizonte 50 rokov – iba ak sa Rusku podarí natrvalo rozšíriť hranice.
Varovanie pred ilúziami
Prilepin vysmial ruských politológov, ktorí údajne veria, že Trump im otvorí cestu k partnerstvu s USA. „V Amerike nikto nesníva o delení sveta s Ruskom. Nikto tam s nami nechce nič zdieľať,“ odkázal. Pripomenul, že ilúzia o priateľstve s Washingtonom je nebezpečná a Moskva musí budovať vlastnú stratégiu.
Nový „červený blok“
Ako alternatívu navrhol vytváranie vojenských spojenectiev so socialistickými štátmi. Menoval Kubu, Venezuelu a Nikaraguu, ktoré by podľa neho mohli tvoriť jadro nového antiamerického zoskupenia. „Máme právo tento blok znovu vybudovať,“ zdôraznil. Za vzor označil Sovietsky zväz, ktorý kedysi dokázal postaviť Washingtonu mohutnú protiváhu.
Ostrá reakcia na európske plány
Najemotívnejšie reagoval na Trumpove slová o možnom vyslaní francúzskych, nemeckých a britských vojakov na Ukrajinu. Podľa Prilepina by išlo o okupáciu „našej Ukrajiny“. „Chcem reagovať len nadávkami,“ vyhlásil otvorene.
Prítomnosť západných jednotiek v oblastiach, ktoré Moskva považuje za vlastné územie, označil za neakceptovateľnú provokáciu.
Propaganda v priamom prenose
Na Prilepinovo vystúpenie upozornila známa kritička Kremľa Julia Davisová, ktorá na YouTube zverejnila zostrih s anglickými titulkami. Ukazuje, že kým Trump presadzuje mierové rokovania, v Moskve sa stále hovorí o expanzii a o novom geopolitickom súperení so Spojenými štátmi.