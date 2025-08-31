Nad Tichým oceánom vznikla tropická búrka Kiko: Podľa meteorológov môže už do utorka zosilnieť na hurikán

MIAMI - Nad východnou časťou Tichého oceánu, viac ako 1600 kilometrov od pobrežia Mexika, sa v nedeľu sformovala tropická búrka Kiko. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC), ktoré predpokladá, že tropická búrka čoskoro zosilnie na úroveň hurikánu. Informuje o tom agentúra AP.
„V najbližších dňoch sa očakáva zosilnenie a predpokladá sa, že systém sa do utorka zmení na hurikán,“ uviedlo NHC, ktoré nevydalo žiadne varovania, keďže Kiko zatiaľ neohrozuje pobrežné oblasti. Stred búrky sa nachádzal približne 1680 kilometrov juhozápadne od južného cípu polostrova Baja California. Maximálna rýchlosť sprievodného vetra dosahuje 65 kilometrov za hodinu a búrka sa pohybuje rýchlosťou 15 kilometrov za hodinu. AP pripomína, že rýchlosť vetra sa pri tropických búrkach pohybuje v rozpätí od 63 do 117 kilometrov za hodinu. Pri vyššej rýchlosti už ide o hurikán.