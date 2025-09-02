Erdogan vyzýva USA, aby prehodnotili zamietnutie víz pre Palestínčanov

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyzval Spojené štáty, aby „prehodnotili“ svoje rozhodnutie zamietnuť víza osobám z Palestínskej samosprávy, ktoré sa plánovali zúčastniť na septembrovom Valnom zhromaždení OSN. Informuje o tom agentúra AFP.
Americký predstaviteľ v sobotu oznámil, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás je jedným z 80 predstaviteľov palestínskej samosprávy, ktorým sa zamietnu víza potrebné na účasť na Valnom zhromaždení.
Erdogan v rozhovore s tureckými novinármi na spiatočnej ceste zo summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v Číne povedal, že rozhodnutie USA nie je v súlade s podstatou Organizácie Spojených národov. „Domnievame sa, že toto rozhodnutie by malo byť čo najskôr revidované,“ zdôraznil.
Opakovane kritizoval Izrael za vojnu
Erdogan opakovane kritizoval Izrael za vojnu v Pásme Gazy a obvinil vládu premiéra Benjamina Netanjahua z „genocídy“ na palestínskom území, pripomína AFP.
Palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr uviedol, že Abbás mal v pláne viesť palestínsku delegáciu na stretnutiach OSN a mal tiež vystúpiť s prejavom. Okrem toho sa mal zúčastniť na stretnutí vedenom Francúzskom a Saudskou Arábiou 22. septembra o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.