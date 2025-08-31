Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

Tragický incident v Austrálii: Muž zastrelil dvoch policajtov! Manželka ho vyzvala, aby sa vzdal

TASR

SYDNEY - Manželka Austrálčana, po ktorom sa pátra v súvislosti so zastrelením dvoch policajtov v odľahlej vidieckej oblasti štátu Viktória, vyzvala svojho manžela, aby sa vzdal polícii. Uviedla to v nedeľu vo vyhlásení zaslanom austrálskym médiám, informuje agentúra AFP.

Ťažko ozbrojený 56-ročný podozrivý Dezi Freeman ušiel do buša ešte v utorok po tom, čo spustil paľbu na skupinu desiatich policajtov nachádzajúcich sa pri jeho dome na severovýchode štátu Viktória. K streľbe došlo vo vidieckej oblasti v mestečku Porepunkah, pričom o život prišli dvaja policajti vo veku 59 a 35 rokov. Amalia Freemanová v nedeľu vyzvala svojho manžela, aby zavolal na políciu a vzdal sa, vyplýva z vyhlásenia, ktoré médiám poskytol jej právnik.

„Súhlasíme s požiadavkami polície vo Viktórii o rýchle a bezpečné ukončenie tejto tragédie,“ uviedla Freemanová. „Plne podporujem políciu vo Viktórii v pátraní po mojom manželovi a budem s ňou spolupracovať akýmkoľvek spôsobom... Prosím, Dezi, ak toto uvidíš alebo budeš počuť, zavolaj na číslo 000 a dohodni sa s políciou o vzdaní sa,“ dodala. Štyridsaťdvaročná žena ďalej uviedla, že spolu so svojimi deťmi zdieľa „hlboký žiaľ nad stratami životov“ dvoch zabitých policajtov. Pri streľbe utrpel zranenia aj tretí policajt, očakáva sa však, že sa zotaví, píše AFP. Do pátrania po Freemanovi je zapojených viac než 450 príslušníkov polície. Predpokladá sa, že unikajúci podozrivý muž má dobré zručnosti na prežitie v austrálskom buši a oblasť dobre pozná.

Podľa austrálskych médií je ozbrojený muž radikalizovaný zástanca konšpiračných teórií a člen hnutia tzv. zvrchovaných občanov, ktorí sa domnievajú, že na nich sa zákony nevzťahujú. Amelia Freemanová sa od týchto postojov verejne dištancovala a uviedla, že „plne rešpektuje prácu polície vo Viktórii a nemá protivládne názory“. Freemanovú zadržala polícia spolu s jej 15-ročným synom ešte vo štvrtok ako súčasť vyšetrovania, po výsluchu ich však oboch prepustili, dodáva AFP.

Ilustračné foto.
