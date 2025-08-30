Tisíce ľudí protestovali vo Frankfurte proti vojne v Pásme Gazy

FRANKFURT - Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili vo Frankfurte, aby protestovali proti vojne v Pásme Gazy po tom, ako súdy zrušili zákaz demonštrácie v tomto západo-nemeckom meste. Informujeme podľa správy agentúry DPA.
Polícia uviedla, že na proteste sa zišlo približne 10.000 účastníkov, čo prekročilo pôvodne registrovaných 5000 ľudí. Demonštranti, ktorí niesli palestínske vlajky a protestné plagáty, skandovali slogany ako „Sloboda pre Palestínu“ a „Od rieky k moru – Palestína bude slobodná“. Pochod, sa konal pod heslom „United4Gaza – Stop the Genocide Now!“ (Zjednotení za Gazu – Zastavte genocídu teraz!, pozn. redakcie). Polícia nehlásila žiadne závažné incidenty ani nepokoje.
Úrady sa predtým pokúsili demonštráciu zakázať s odôvodnením, že ide o „potenciálne antisemitské zhromaždenie“. Mesto uviedlo, že má obavy z eskalácie napätia medzi pro-palestínskymi a pro-izraelskými aktivistami. Organizátor však zákaz napadol a vo štvrtok vyhral spor na súde vo Frankfurte. Správny súd rozhodol, že zákaz je na základe aktuálneho posúdenia rizika políciou neopodstatnený, keďže úplný zákaz vyžaduje bezprostredné ohrozenie verejnej bezpečnosti.