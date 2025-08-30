V Gaze zabili lídra organizácie Islamský štát, tvrdí Izrael

TEL AVIV - Izraelské sily v Pásme Gazy zabili vysokopostaveného predstaviteľa džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), uviedla v piatok izraelská armáda. Informuje správa agentúry DPA.
Muhammad Abdal Azíz abú Zubajdá bol podľa izraelských ozbrojených síl zabitý počas počas útoku na oblasť Burajdž v strednej časti tejto obkľúčenej palestínskej enklávy ešte počas minulého týždňa. Izraelská armáda to uviedla na platforme Telegram.
V lokalite Bujardž sa nachádza utečenecký tábor
V lokalite Bujardž sa nachádza utečenecký tábor, pripomína DPA. Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove. Odnož IS v Gaze sa považuje za aktívne zapojenú do bojov proti izraelským vojakom, uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl.