Špeciálny prokurátor v Južnej Kórei obvinil bývalú prvú dámu z korupcie

SOUL - Tím špeciálneho prokurátora v Južnej Kórei v piatok obžaloval bývalú prvú dámu Kim Kon-hi z korupcie. Obžaloba bola podaná dva dni pred uplynutím predbežnej väzby, teraz vo väzbe zostane maximálne ďalších šesť mesiacov. Informujeme o tom podľa agentúry Jonhap.
Manželka zosadeného bývalého prezidenta Jun Sok-jola podľa obžaloby porušila zákony o kapitálovom trhu, o politických fondoch a prijala úplatky za mediáciu, uviedol tím špeciálneho prokurátora v oznámení pre tlač. Je tiež podozrivá z prijímania luxusných darov od Cirkvi zjednotenia výmenou za obchodné výhody v roku 2022. Kim zatkli 12. augusta na základe zatykača pre obvinenia uvedené v obžalobe. Tím špeciálneho prokurátora ju odvtedy vypočúval už päťkrát, hoci údajne väčšinou využila svoje právo nevypovedať.
Jej manžel Jun Sok-jol je obžalovaný zo zneužitia právomocí
Rozsah vyšetrovania sa odvtedy rozšíril a uskutočnilo sa niekoľko razií u ľudí podozrivých z poskytovania šperkov Kim výmenou za personálne vymenovania alebo obchodné výhody. Jej súčasná väzba by sa mohla predĺžiť v prípade, že špeciálny prokurátor získa nový zatykač na základe ďalších obvinení.
Obžaloba z nej a jej manžela vytvorila prvý bývalý prezidentský pár, ktorý je súčasne súdený vo väzbe. Jej manžel Jun Sok-jol je obžalovaný zo zneužitia právomocí v súvislosti s jeho minuloročným rozhodnutím vyhlásiť v krajine stanné právo. Tiež z vlastizrady a zo vzbury, za čo mu hrozí doživotie prípadne trest smrti, na ktorý sa však v Južnej Kórei uplatňuje moratórium. Exprezident všetky obvinenia odmieta.