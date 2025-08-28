MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo na Kyjev! Maďarsko zažalovalo EÚ za využívanie zmrazených ruských aktív

KYJEV - Ukrajinskí predstavitelia v stredu neskoro večer a v noci na štvrtok varovali pred „masívnym“ ruským útokom na Kyjev. Novinári agentúry AFP pôsobiaci v ukrajinskej metropole informovali o silných výbuchoch vo viacerých častiach mesta. Pri útoku zomreli najmenej tri osoby a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia, píše AFP a portál The Kyiv Independent. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že vymenoval bývalú podpredsedníčku vlády Oľhu Stefanišynovú za novú veľvyslankyňu Kyjeva v Spojených štátoch. Píše agentúra AFP. Zelenskyj podpísal menovací dekrét, prostredníctvom ktorého sa Stefanišynová stala novou veľvyslankyňou, uviedol prezident vo svojom večernom prejave zverejnenom na sociálnych sieťach. „V mnohých ohľadoch závisí dlhodobá bezpečnosť Ukrajiny od jej vzťahov s Amerikou,“ zdôraznil ukrajinský líder. Zároveň doplnil, že Kyjev navrhol Washingtonu uzavrieť dohody o nákupe amerických zbraní prostredníctvom európskych spojencov a tiež o dodávkach ukrajinských dronov do Spojených štátov.
6:05 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v stredu uviedol, že spolu s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom navštívil Rijád. Cieľom tejto cesty bolo podľa neho prerokovať úlohu Saudskej Arábie v dosiahnutí mieru na Ukrajine, informuje agentúra Reuters.
6:00 Maďarská vláda podala žalobu na Európsku úniu (EÚ) v súvislosti s rozhodnutím poskytnúť Ukrajine pomoc vo výške niekoľkých miliárd eur zo zmrazených ruských aktív. Žaloba proti Európskemu mierovému nástroju (EPF) bola pôvodne predložená Súdnemu dvoru EÚ, ale neskôr bola odoslaná na Všeobecný súd. V stredu o tom informoval server Euronews. Rada EÚ vlani rozhodla, že 99,7 percent úrokov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky poskytne Ukrajine prostredníctvom EPF, ktorý uľahčuje vojenskú pomoc spojeneckým krajinám. Kyjev tak prostredníctvom EPF každoročne dostáva tri až päť miliárd eur, vysvetľuje Euronews.
(Zdroj: SITA/AP/Efrem Lukatsky)
Zomrelo aj dieťa
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že prebieha „masívny útok na hlavné mesto“. Dodal, že v meste operujú protivzdušné sily, a obyvateľov vyzval, aby zostali v úkrytoch„Podľa operačných informácií sa počet mŕtvych zvýšil na troch... Medzi mŕtvymi je aj dieťa,“ uviedla vojenská správa Kyjeva na Telegrame.
Podľa novinárov AFP výbuchy osvetlili nočnú oblohu v hlavnom meste a zanechali za sebou dym. Obyvatelia ukrajinskej metropoly sa ukrývali v staniciach metra či v podchodoch, dodali reportéri. Podľa The Kyiv Independent došlo k prvým výbuchom už v stredu okolo 21.30 h miestneho času (20.30 h SELČ). Ďalšiu vlnu výbuchov bolo v hlavnom meste počuť od 3.00 h miestneho času (2.00 h SELČ). Kličko vyhlásil, že záchranári pracujú v niekoľkých častiach metropoly. Útok ruských dronov a balistických rakiet údajne poškodil viaceré budovy. Agentúra DPA informovala, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.