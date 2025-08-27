Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Štáty E3 môžu aktivovať obnovenie sankcií voči Iránu už vo štvrtok

Rafael Grossi
Rafael Grossi (Zdroj: SITA/AP Photo/Florian Schroetter)
TASR

VIEDEŇ - Štáty skupiny E3, teda Británia, Francúzsko a Nemecko, môžu už na štvrtkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) aktivovať mechanizmus „snapback“, ktorým by fakticky obnovili rozsiahle sankcie voči Teheránu. Urobiť tak môžu napriek tomu, že do Iránu sa vo štvrtok vrátili inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

Irán pozastavil spoluprácu s MAAE

Irán po júnovej leteckej vojne s Izraelom pozastavil spoluprácu s MAAE, pretože tento dozorný jadrový orgán OSN podľa neho neodsúdil izraelské ani americké útoky na jeho jadrové zariadenia.

Štáty E3 následne Teherán vyzvali, aby do konca augusta ukončil obohacovanie uránu a obnovil spoluprácu s inšpektormi MAAE, inak aktivujú takzvaný mechanizmus „snapback“ a opätovne voči Iránu zavedú sankcie OSN zrušené v rámci dohody z roku 2015 o obmedzení iránskeho jadrového programu.

Mechanizmus môže aktivovať akákoľvek strana jadrovej dohody z roku 2015. Počas nasledujúcich 30 dní by BR OSN musela prijať rezolúciu, v ktorej by opätovne potvrdila, že zrušenie sankcií voči Iránu ostáva v platnosti. Británia a Francúzsko ako stáli členovia BR OSN môžu takúto rezolúciu vetovať a tým opätovne zaviesť sankcie voči Iránu.

Rokovania E3 a Iránu končia bez dohody

E3 a Irán spolu v utorok viedli rokovania, ktoré však skončili bez dohody. Krátko potom MAAE potvrdila, že do Iránu sa vrátila skupina jej inštruktorov. Nasadení podľa DPA boli v jadrovej elektrárni Búšehr, a nie v jadrových zariadeniach Natanz, Isfahán a Fordó poškodených pri izraelských a amerických útokoch. Tento krok však zoskupenie E3 nepresvedčil odstúpiť od zámeru znovu zaviesť sankcie.

Šéf MAAE dostáva policajnú ochranu vo Viedni

Agentúra AP medzičasom informovala, že generálnemu riaditeľovi MAAE sídliacej vo Viedni udelili rakúske úrady policajnú ochranu. Urobili tak po tom, čo Rafael Grossi dostal výhražnú správu. MAAE nešpecifikovala, odkiaľ vyhrážka pochádzala.

Chránený je elitnou rakúskou elitnou policajnou jednotkou Cobra. Tá spadá pod rakúske ministerstvo vnútra a zaoberá sa najmä protiteroristickými operáciami, záchranou rukojemníkov a reakciami na masové streľby. Ochraňuje tiež rakúskych ústavných činiteľov a niektorých zahraničných diplomatov. AP pripomína, že viacerí vysokopostavení iránski predstavitelia vyzvali na zatknutie Grossiho a jeho postavenie pred súd v prípade, že by sa v budúcnosti vrátil do Iránu.

