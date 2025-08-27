Muž prešiel polícii cez rozum: Dvakrát prekročená rýchlosť bez pokuty! TAKTO obišiel radar

BERLÍN - To, čo sa v poslednej dobe odohralo v nemeckom okrese Schleswig-Flensburg, sa len tak nevidí. Muž dvakrát prekročil rýchlosť, keď sa pohyboval na jednej z cestných komunikácii, pričom ho pri tom zachytil aj radar. Pokute sa však vyhol vďaka tomu, že mu tvár niečo zakrývalo. Sme na niečo také pripravení aj my?
Prípadu sa venoval špecializovaný portál Autoviny.sk. Popisoval situáciu, ktorá sa virálne šíri na sociálnych sieťach. Ide o istého vodiča obytného auta, ktorý hneď dvakrát porušil predpísanú rýchlosť a napriek tomu, že ho zachytil fotoradar, pokuta mu domov neprišla. Ako je to možné?
Ľudia začali okamžite diskutovať. Z debaty vyplynulo, že si vodič Fiatu Ducato zakrýval tvár tabletom vo vozidle, a tak nemali úrady ako vodiča zindentifikovať. Prípad je však podľa nemeckých úradov komplikovanejší.
Tie pripustili, že ak sa vodiča v takomto prípade nepodarí identifikovať a priradiť ku konkrétnej osobe, pokuta skutočne nepríde. Rozhoduje zásada, že ak sa priestupok nepodarí vďaka dostatočným dôkazom konkrétnej osobe dokázať, nie je možné udeliť sankciu.
Podľa úradov v Hamburgu však nie je nutné vidieť celú tvár. Jednotlivé rozpoznateľné črty by mali stačiť. Ak je však tvár úplne celá zakrytá, prípad sa môže skomplikovať.
V Nemecku okrem iného neplatí princíp, že ak sa nepodarí identifikovať vodiča auta, tak pokuta putuje rovno majiteľovi auta. Tam totiž, narozdiel od Slovenska, neexistuje objektívna zodpovednosť majiteľa. V tomto zahraničí však majú majitelia vodiča povinnosť uviesť, kto v čase priestupku šoféroval.
Úrady však apelujú na to, že rozhodne nejde o "zaručený recept", ako sa pokute vyhnúť. V tomto prípade to bola skôr výnimka. V opačnom prípade vodič riskuje pokutu a tiež problémy so zákonom.