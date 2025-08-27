MIMORIADNY ONLINE Trump pohrozil Rusku: Ak Putin nepristúpi na prímerie, príde ekonomická vojna!

WASHINGTON/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že je pripravený uvaliť ekonomické sankcie proti Rusku, ak šéf Kremľa Vladimir Putin nepristúpi na prímerie vo vojne na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:21 Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff v utorok oznámil, že sa tento týždeň stretne so zástupcami Ukrajiny v New Yorku. Zároveň potvrdil, že Washington často komunikuje s Ruskom v snahe ukončiť tri a pol roka trvajúcu vojnu, informuje agentúra Reuters. „Tento týždeň sa stretnem s Ukrajincami. Stretnem sa s nimi tento týždeň v New Yorku, čo je dôležitý signál. S Rusmi komunikujeme každý deň,“ povedal Witkoff v rozhovore pre televíziu Fox News.
6:18 Trosky zničeného ukrajinského dronu spôsobili požiar na streche obytného domu v južnom ruskom meste Rostov nad Donom. Evakuovali 15 obyvateľov, oznámil v noci na stredu úradujúci gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar. Píše agentúra Reuters. Podľa jeho slov sa nikto nezranil a požiar sa podarilo rýchlo uhasiť. Sľusar na sociálnej sieti Telegram informoval, že ruské jednotky predtým zneškodnili desať ukrajinských dronov nad tromi rôznymi časťami Rostovskej oblasti.
"Nebude to svetová vojna, ale bude to ekonomická vojna"
„Mám na mysli niečo veľmi, veľmi vážne, ak to budem musieť urobiť...Máme ekonomické sankcie,“ povedal Trump novinárovi, ktorý sa ho spýtal, či bude Putin v prípade pokračovania vojny čeliť dôsledkom. Americký prezident pritom nedávno odložil avizované sankcie proti Rusku v rámci najnovšej snahy ukončiť viac než trojročný konflikt. Usiluje sa o priame rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a Putinom. Kým Zelenskyj so schôdzkou v zásade súhlasil, Putin zatiaľ nie, pripomína Reuters. Kremeľ naznačil, že takéto stretnutie sa v súčasnosti nepripravuje.
„Nebude to svetová vojna, ale bude to ekonomická vojna. Ekonomická vojna bude zlá a bude zlá pre Rusko, a ja to nechcem,“ vyhlásil Trump v utorok na zasadnutí vládneho kabinetu v Bielom dome. Ďalej dodal, že „Zelenskyj tiež nie je úplne nevinný.“ Podľa Reuters Trump dlhodobo presadzuje využívanie ekonomických nástrojov ako páky proti bojujúcim krajinám. V stredu pritom plánuje zvýšiť clá o ďalších 25 percent na dovoz tovarov z Indie pre jej pokračujúce nákupy ruskej ropy. Napriek pomalému diplomatickému pokroku americkí a európski predstavitelia diskutujú o možných bezpečnostných zárukách, ktoré by Washington mohol poskytnúť Kyjevu po prípadnej mierovej dohode. Hovorí sa napríklad o podpore zo vzduchu alebo spravodajskej spolupráci.