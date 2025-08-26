USA zrušili vízum brazílskemu ministrovi spravodlivosti

BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok oznámil, že Spojené štáty zrušili vízum ministrovi spravodlivosti Ricardovi Lewandowskému. Takýto krok označil za nezodpovedný, informujeme na základe agentúry AFP.
Ministerstvo zahraničných vecí USA toto rozhodnutie zatiaľ nepotvrdilo. Washington však v poslednom čase podnikol viacero opatrení voči Brazílii za to, že v krajine súdia bývalého prezidenta Jaira Bolsonara pre obvinenia z plánovania prevratu. „Chcem vyjadriť svoju solidaritu a solidaritu vlády s mojím kolegom Lewandowským vo svetle nezodpovedného gesta Spojených štátov, ktoré zrušili jeho vízum,“ povedal Lula na zasadnutí ministrov v hlavnom meste Brazília.
Trump tiež uvalil 50-percentné clá na desiatky položiek brazílskeho dovozu
Prezident USA Donald Trump tiež uvalil 50-percentné clá na desiatky položiek brazílskeho dovozu a sankcie na sudcu, ktorý vedie proces s Bolsonarom. Šéf Bieleho domu proces označil za „hon na bosorky“.
Bolsonaro vládol v Brazílii v rokoch 2019-22 a prezývali ho „Trump z trópov“. Hrozí mu až 40 rokov vo väzení, ak ho uznajú za vinného z prípravy prevratu. Krajne pravicový politik sa údajne chcel udržať pri moci po prehre vo voľbách s ľavičiarom Lulom. Bolsonaro obvinenia popiera a tvrdí, že proces je snahou justície v spojení s Lulovou vládou zabrániť mu v návrate do prezidentského úradu po voľbách v roku 2026. Je v domácej väzbe až do vynesenia verdiktu najvyššieho súdu, ktorý sa očakáva v septembri.