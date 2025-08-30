Barrot reaguje na oznámenie USA: Nikomu by sa nemalo brániť v prístupe na zasadnutie OSN

KODAŇ - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v sobotu uviedol, že by nemali existovať žiadne obmedzenia pre prístup na septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku. Jeho vyjadrenie prišlo po oznámení USA, že predstaviteľom Palestínskej samosprávy za týmto účelom neudelia víza. Píše agentúra AFP.
„Schôdzka valného zhromaždenia... by nemala byť predmetom žiadnych reštrikcií v prístupe,“ povedal Barrot na stretnutí šéfov diplomacie krajín EÚ v dánskej Kodani. Viacerí ministri v Kodani zopakovali francúzsku výzvu Spojeným štátom, aby palestínskej delegácii umožnili prístup na zasadanie VZ OSN.
Mimoriadny krok Washingtonu
Tento avizovaný mimoriadny krok Washingtonu prichádza v čase, keď Francúzsko vedie úsilie o uznanie palestínskeho štátu na nadchádzajúcej schôdzke svetových lídrov v New Yorku, píše AFP. Zároveň je ďalší znakom spojenectva administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa a izraelskej vlády, ktorá vedie vojnu v Pásme Gazy proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, dodáva agentúra.
Palestínska samospráva už vyzvala Spojené štáty, aby svoje rozhodnutie prehodnotili, pretože podľa nej je „v ostrom protiklade s medzinárodným právom a dohodou o sídle OSN“. Podľa tejto dohody Spojené štáty ako hostiteľské sídlo Organizácie Spojených národov v New Yorku nemajú odmietať víza predstaviteľom smerujúcim do sídla svetovej organizácie. Na zasadaní VZ OSN sa plánoval zúčastniť 89-ročný palestínsky prezident Mahmúd Abbás, ktorý mal kedysi vrelé vzťahy s Washingtonom, pripomína francúzska agentúra.