V Estónsku sa zrútil ukrajinský bojový dron: Z miesta nehlásia žiadne obete

TALLINN - Ukrajinský bojový dron zišiel z kurzu a explodoval nad Estónskom bez toho, aby spôsobil akékoľvek obete, uviedli v utorok úrady pobaltského štátu. Generálny riaditeľ estónskej vnútornej bezpečnostnej služby (ISS) Margo Palloson uviedol, že k incidentu došlo pravdepodobne v nedeľu ráno, informujeme podľa správy agentúry DPA.
„Bol to ukrajinský dron, ktorý útočil na ruské ciele. Neexistujú žiadne dôkazy, že išlo o ruský dron,“ povedal Palloson pre estónsky rozhlas ERR. Podľa rozhlasových správ išlo o prvý takýto incident v krajine. Kyjev v sobotu večer útočil na ropný a plynový terminál v ruskom meste Ust-Luga neďaleko estónskej hranice. Palloson vysvetlil, že v pondelok našiel farmár v estónskom okrese Tartu trosky bojového dronu na poli a jasne viditeľný kráter po výbuchu.
MIMORIADNY ONLINE Svetoví lídri obvinili ruského prezidenta: Putin sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom
Dron bolo pravdepodobne nesprávne navigovaný pôsobením ruských elektronických zariadení, uvádza DPA. Nie je jasné, či priletel z lotyšského alebo ruského vzdušného priestoru. Estónsky minister obrany Hanno Pevkur povedal, že dron zasiahol Estónsko, pretože Rusko pokračuje vo vojne proti Ukrajine a Kyjev sa bráni. DPA pripomína, že v posledných mesiacoch vstúpili ruské drony cez Bielorusko do vzdušného priestoru Poľska, Litvy či Lotyška. Podobné prípady sa vyskytli aj v Rumunsku a Moldavsku.