AKTUÁLNE Pri Prahe uniká plyn: FOTO Hasiči museli evakuovať stovku ľudí!

PRAHA - V obci Průhonice pri Prahe došlo v utorok pri vŕtaní pod cestou k poškodeniu plynového vedenia v dôsledku čoho začal unikať plyn. Hasičský záchranný zbor (HZS) Stredočeského kraja na sociálnej sieti X oznámil, že záchranné zložky evakuovali približne 100 ľudí z okolia incidentu.
Hasičov privolali o 10.57 h, pričom sa do akcie zapojili jednotky z Říčan, Slaného, Prahy a pridali sa k nim aj dobrovoľní hasiči. Okrem nich prišlo na miesto aj hasičské chemické laboratórium z Kamenice. „Po príchode na miesto bolo jasné, že naďalej dochádza k úniku plynu, preto sme začali uzatvárať bezprostredné okolie a v spolupráci s plynármi sme kontrolovali, kam sa mohol plyn rozšíriť (technické šachty, kanalizácia, pivnice okolitých budov a pod.),“ uviedol HZS.
Hasiči dodali, že keďže plyn nemožno jednoducho uzavrieť, evakuujú najbližšie okolie. Z priľahlých objektov dosiaľ evakuovali približne 100 ľudí. Hasiči v oblasti vykonávajú kontrolné merania. „Súčasne v spolupráci s odborníkmi realizujeme odpojenie semaforov a ďalšie bezpečnostné úkony,“ objasnil zbor. Začali sa už aj výkopové práce, aby sa bolo možné dostať k poškodenému vedeniu. Keďže plyn naďalej uniká, miesto polievajú prúdom vody.