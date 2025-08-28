Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí v TÝCHTO 13 okresoch

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
BRATISLAVA - Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru platí od štvrtka v 13 okresoch. Ide najmä o okresy na severe, západe i juhu Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Zvýšené nebezpečenstvo platí v okresoch Senica, Nové Zámky, Levice, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Brezno. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.