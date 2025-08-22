Nemecko v najbližšom čase Palestínsky štát neuzná

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)
BERLÍN - Nemecko v súčasnosti nemá v pláne uznať Palestínsky štát, pretože by to podkopávalo akékoľvek snahy o dosiahnutie dvojštátneho riešenia s Izraelom. V piatok to vyhlásil hovorca nemeckej vlády, informujeme podľa agentúry Reuters.
„Vyrokované dvojštátne riešenie zostáva našim cieľom, aj keď sa dnes zdá vzdialené... Uznanie Palestíny je pravdepodobnejšie na konci tohto procesu a takéto rozhodnutia by teraz boli skôr kontraproduktívne,“ uviedol hovorca na tlačovej konferencii. Viaceré krajiny vrátane Austrálie, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Kanady plánujú v septembri na Valnom zhromaždení OSN uznať štátnosť Palestíny. Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko tento krok prijali v máji a júni tohto roka.