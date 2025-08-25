Najutajenejšia stavba NDR: Honeckerov bunker strážilo až 300 vojakov

NEMECKO - Po dokončení patril k najmodernejším stavbám svojho druhu v krajinách Varšavskej zmluvy. V prípade atómového, chemického alebo biologického útoku sa v Honeckerovom bunkre mali ukryť politické špičky NDR. Vydržali by v ňom dva týždne a potom by sa mohli v obrnených vozidlách presunúť na lepšie miesto.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Hriešne chvíle v letnom kine nechali majiteľov v pomykove: Pikantnosti na Zemplínskej šírave, zabudnuté NOHAVIČKY!
Šok v Chorvátsku! Rybár opísal stretnutie s agresívnym žralokom: Bolo to ako z filmu Čeľuste!
Dramatický policajný zásah skončil streľbou a smrťou! Mrazivé OPISY svedkov a slová manželky zastreleného muža