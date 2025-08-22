MIMORIADNY ONLINE Ďalší dronový útok Ukrajiny: Rusko vystavuje ukrajinských civilistov sexuálnemu mučeniu

MOSKVA - Odborníci poverení Radou OSN pre ľudské práva tvrdia, že Rusko používa sexuálne mučenie proti civilistom - ženám aj mužom - ako súčasť úmyselného a systematického zastrašovania v obsadených oblastiach Ukrajiny. Moskve zaslali spis s podrobnosťami o desiatich prípadoch mučenia ukrajinských civilistov počas ruskej okupácie, informujeme podľa správy agentúry AFP. Dianie sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:25 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 22. augustu podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
6:05 Kim Čong-un údajne vyznamenáva vojakov, ktorí bojovali za Rusko.
6:00 Ukrajinské drony znovu zaútočili na ropovod Družba v Brjanskej oblasti na západe Ruska, uviedli dnes médiá s odvolaním sa na veliteľa ukrajinských síl bezpilotných systémov Roberta Brovdiho, známeho pod prezývkou Maďar. Drony podľa neho zasiahli prečerpávajú stanicu Uneča. Brovdi zverejnil zábery požiaru spôsobeného podľa neho náletom.
Rusko vystavuje ukrajinských civilistov sexuálnemu mučeniu, tvrdia experti OSN
Všetkých desať civilistov Rusi vystavovali „opakovaným elektrickým šokom“, a to aj v oblasti genitálií, bili a kopali do nich, uvádza sa vo vyhlásení odborníkov. Rusi tiež podľa nich zajatcom zaviazali oči a vystavovali ich situáciám, keď si mali myslieť, že sa topia alebo im hrozí poprava. „Tieto jednotlivé obvinenia zachytávajúce skúsenosti štyroch žien a šiestich mužov sú naozaj desivé,“ uviedla osobitná spravodajkyňa OSN pre mučenie Alice Jill Edwardsová. Varovala však, že ide len o „malý výsek širšieho, dobre zdokumentovaného vzorca“ a že v zmienených prípadoch išlo o útoky, ktoré mali výrazne sexuálny charakter a zahŕňali znásilnenia či vyhrážky znásilnením.
„Je čoraz jasnejšie, že zámerná a systematická politika mučenia Ruskej federácie na Ukrajine zahŕňa sexuálne mučenie a iné prejavy sexuálnej krutosti, a to aj voči civilnému obyvateľstvu,“ povedala spravodajkyňa. Rusko podľa nej používa „mučenie na zastrašovanie, vyvolávanie strachu a ovládanie civilistov na okupovanom území Ukrajiny“.
Ruskú vládu vyzvali, aby vysvetlila konkrétne obvinenia uvedené v spise a predstavila opatrenia, ktoré prijala na prevenciu sexuálneho mučenia vojakmi. Súčasne vyzvali na okamžité prepustenie jednej z obetí, ktorá je podľa nich stále zadržiavaná v Rusku. AFP v správe podotýka, že títo experti, ktorí pracujú pre Radu OSN pre ľudské práva, v tomto prípade nehovoria v jej mene.