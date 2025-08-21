MIMORIADNY ONLINE Útoky pokračujú aj po mierových rokovaniach! Rusko útočí neďaleko slovenských hraníc

KYJEV, MOSKVA - Rusko v noci na štvrtok zaútočilo na ukrajinské mestá prostredníctvom viacerých bojových bezpilotných lietadiel a rakiet, napriek prebiehajúcim mierovým snahám. Informoval o tom vo štvrtok ráno ukrajinský portál The Kyiv Independent, píše DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
12:27 Talianska polícia zadržala Ukrajinca, ktorý je podozrivý z podielu na odpálení plynovodov Nord Stream v roku 2022. Informovalo o tom dnes nemecké generálne zastupiteľstvo. Podľa magazínu Der Spiegel bol muž označovaný len ako Serhij K. na lodi, ktorú použilo pred tromi rokmi ukrajinské komando na poškodenie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Podvodné potrubia mali privádzať plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.
12:06 Počas nočných ruských útokov na viaceré mestá na západe Ukrajiny vzlietli poľské a ďalšie spojenecké stíhačky. Žiadne ruské drony ani rakety však nenarušili poľský vzdušný priestor. Píše PAP a Reuters.
Operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl vo štvrtok nadránom napísalo, že „boli vyslané pohotovostné stíhacie dvojice a do stavu vysokej pohotovosti boli uvedené pozemné protivzdušné obranné systémy a radarové prieskumné systémy“.
11:18 Ruské strely poškodili v západoukrajinskom meste Mukačevo závod americkej spoločnosti Flex-ukrajina. S odvolaním sa na zábery z miesta a správy ukrajinských médií to dnes napísala stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. O ruskom údere na podnik amerického výrobcu elektroniky informoval o niečo skôr ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha a prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že útok na americký podnik v Zakarpatskej oblasti zranil 15 ľudí.
11:00 Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo štvrtok uviedol, že maďarská vláda už dvakrát ponúkla svoju krajinu ako miesto pre mierové rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Ponuka Budapešti podľa neho aj naďalej platí. Poprel tiež správy o tom, že americký prezident telefonoval s maďarským premiérom o blokovaní prístupových rokovaní EÚ s Ukrajinou. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.
10:24 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že by sa mohol stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom až jeho krajina bude mať bezpečnostné záruky, a ako možno miesta stretnutia spomenul Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko. Napísala to dnes agentúra AFP. Zelenskyj podľa nej zároveň zdôraznil, že si neželá, aby Čína hrala úlohu v bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu a odkázal sa pritom na podporu Moskvy zo strany Pekingu.
"Do siedmich až desiatich dní by sme chceli mať porozumenie o architektúre bezpečnostných záruk. A na základe tohto porozumenia chceme usporiadať trojstrannú schôdzku tiež s americkým prezidentom Donaldom Trumpom," povedal médiám Zelenskyj podľa AFP.
9:59 Americký viceprezident J. D. Vance v stredu povedal, že európske krajiny budú musieť zaplatiť väčšinu výdavkov za ukrajinské bezpečnostné záruky. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.
Prezident USA Donald Trump chce dosiahnuť mierovú dohodu, aby ukončil pretrvávajúcu vojnu Ruska na Ukrajine a jednou z priorít Kyjeva sú bezpečnostné záruky proti ruskej agresii. Trump vyhlásil, že na jej územie nepošle americké pozemné jednotky, no môže ponúknuť americkú leteckú podporu.
9:47 Nemecký minister zahraničia Johann Wadephul pochybuje, že sa plánovaná schôdzka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vôbec uskutoční. V rozhovore s webom Deutsche Welle dnes povedal, že Putin o rokovania nemá záujem a zdanlivý súhlas so schôdzkou je súčasťou jeho zdržiavacej taktiky.
"Pochybnosti sú naporúdzi," povedal Wadephul, podľa ktorého od Putina nezaznel jasný súhlas s účasťou na rokovaní so Zelenským. "Vidíme len, že každý deň znovu Ukrajinu napáda. Vidíme len jeho zdržiavaciu taktiku," dodal. Situácia na bojovom poli podľa Wadephula nesvedčí o tom, že by chcel ruský prezident rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, na ktorej začatie vydal rozkaz už pred viac ako tromi rokmi.
9:46 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko. Informuje agentúra AP a AFP.
Stretnutie lídrov dvoch znepriatelených krajín sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump, ktorý v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovanie. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok.
9:38 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskôr uviedol, že ruský útok na americký podnik v Zakarpatskej oblasti na západe krajiny zranil 15 ľudí. "Bol to bežný civilný podnik, americká investícia. Vyrábali bežné veci pre domácnosti ako sú kávovary," napísal Zelenskyj na platforme Telegram. O 15 zranených informuje server Ukrajinska pravda v prípade Mukačeva v Zakarpatskej oblasti, kde boli podľa neho poničené sklady. Horieť začalo v jednej z firiem v meste, radnica potom vyzvala obyvateľov, aby zatiaľ neotvárali okná a nezdržiavali sa zbytočne na ulici.
"Zatiaľ nie je z Moskvy žiadny signál, že sa skutočne chystajú začať zmysluplné rokovania a ukončiť túto vojnu. Treba vyvinúť tlak," dodal Zelenskyj. "(Je to) bez vojenskej logiky alebo nutnosti, len teror proti ľuďom, firmám a normálnemu životu v našej krajine," poznamenal minister Sybiha s tým, že nočný útok opäť ukázal potrebu posilňovania ukrajinskej protivzdušnej obrany. Pripomenul tiež význam snáh smerujúcich k tomu, aby Rusko svoju agresiu ukončilo.
8:37 Rusko v noci na štvrtok útočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré ukrajinské mestá, najmä na západe Ukrajiny. Jedna osoba zahynula pri útoku na Ľvov a viacero zranených hlásia aj z Mukačeva v Zakarpatskej oblasti neďaleko slovenských hraníc. Informuje Reuters a AFP.
Západoukrajinský Ľvov bol v noci zasiahnutý kombinovaným raketovým útokom. Okrem jednej obete v meste evidujú aj dvoch zranených a desiatky poškodených obytných budov, uviedli miestni predstavitelia.
7:57 Minister Sybiha na sieti X ráno uviedol, že Rusko v noci použilo stovky dronov, nadzvukové a balistické rakety i strely s plochou dráhou letu k útokom na civilnú a energetickú infraštruktúru. "Jedna zo striel zasiahla veľkého amerického výrobcu elektroniky v našom najzápadnejšom regióne," napísal Sybiha s tým, že dôsledkom boli škody a zranenia. Upozornil, že to nebol prvý útok na americké firmy pôsobiace na Ukrajine a pripomenul okrem iného poškodenie kyjevských kancelárií spoločnosti Boeing skôr v tomto roku.
"(Je to) bez vojenskej logiky alebo nutnosti, len teror proti ľuďom, firmám a normálnemu životu v našej krajine," poznamenal minister s tým, že nočný útok opäť ukázal potrebu posilňovania ukrajinskej protivzdušnej obrany. Pripomenul tiež význam snáh smerujúcich k tomu, aby Rusko svoju agresiu ukončilo.
7:34 Jeden človek zomrel a dvaja utrpeli zranenia v dôsledku ruského dronového a raketového útoku na západoukrajinský Ľvov. Na sociálnych sieťach to podľa serveru listu Ukrajinska Pravda uviedli starosta mesta Andrij Sadovyj a oblastí šéf Maksym Kozyckyj. Ďalších 12 osôb bolo zranených po ruskom útoku na Mukačevo, na mieste hasiči bojujú s požiarom, oznámila ráno tamojšia mestská rada.
"Hlasná noc v Ľvove. Nepriateľ podnikol kombinovaný útok dronmi Šáhed a raketami," uviedol na Telegrame Sadovyj. Tlaková vlna podľa neho poškodila okná a strechy desiatok budov v okolí.
7:06 Ukrajina začala s partnermi pripravovať vojenskú zložku budúcich bezpečnostných záruk, ktoré majú vylúčiť opakovanie ruskej agresie. Informoval o tom dnes na sociálnej sieti šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak po prvom koordinačnom rokovaní s poradcami pre národnú bezpečnosť reprezentujúcimi Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Britániu, Fínsko, Európsku úniu a Severoatlantickú alianciu.
"Naše tímy, predovšetkým armáda, už začali aktívnu prácu na vojenskej zložke bezpečnostných záruk. Vypracovávame tiež postup pre nevyhnutné opatrenia, ak ruská strana bude vojnu naďalej preťahovať a poruší dohodu o bilaterálnej a trojstrannej schôdzke lídrov," napísal Jermak. "Všetko musí byť veľmi konkrétne a účinné, aby sa zabránilo opakovaniu agresie," zdôraznil.
6:35 Podľa informácií, ktoré 20. augusta uverejnil portál Politico, námestník ministra obrany USA Elbridge Colby oznámil svojim európskym kolegom, že USA plánujú zohrávať minimálnu úlohu v oblasti bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
„Začína sa kryštalizovať skutočnosť, že to bude Európa, kto to na mieste zrealizuje... USA sa k ničomu plne nezaviazali,“ povedal nemenovaný diplomat NATO, ktorý bol informovaný o rokovaniach vojenských vodcov z 19. augusta.
Americký prezident Donald Trump sa 18. augusta stretol v Bielom dome s prezidentom Volodymyrom Zelenskym a európskymi lídrami, keďže Washington zintenzívňuje úsilie o sprostredkovanie mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine.
Útoky zasiahli aj Kyjev
Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry RBC Ukraine boli výbuchy počuť v Kyjeve a v západoukrajinskom meste Ľvov. Agentúra citovala vojenského gubernátora Ľvovskej oblasti Maxyma Kozyckého, ktorý zároveň uviedol, že v regióne bola aktivovaná protivzdušná obrana.
V Kyjeve bol už v stredu večer vyhlásený letecký poplach a útoky dronov tam pokračovali aj počas noci. Aj tu bola nasadená protivzdušná obrana. Obyvateľom bolo nariadené, aby zostali v úkrytoch. Zatiaľ nie sú k dispozícii presné informácie o obetiach či materiálnych škodách. Najnovšie útoky prichádzajú uprostred nedávneho úsilia amerického prezidenta Donalda Trumpa o riešenie vojny na Ukrajine.