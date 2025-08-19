Netanjahu kritizoval Albaneseho pre zrušenie víz izraelskému politikovi

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v utorok ostro kritizoval svoj austrálsky náprotivok Anthonyho Albaneseho a označil ho sa „slabého politika“. Reagoval tak na pondelkový krok austrálskej vlády zrušiť víza krajne pravicovému izraelskému politikovi Simchovi Rotmanovi. Informuje agentúra AFP.
„História si bude Albaneseho pamätať za to, čo je: slabý politik, ktorý zradil Izrael a opustil austrálskych Židov,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na platforme X. AFP pripomína, že vzťahy medzi Izraelom a Austráliou sa zhoršili po tom, ako Canberra oznámila, že na Valnom zhromaždení OSN v septembri plánuje uznať Palestínsky štát. Na pondelkové zrušenie víz pre Rotmana Izrael odpovedal tým, že zrušil víza austrálskym predstaviteľom pri Palestínskej samospráve.
Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová v utorok uviedla, že zrušenie víz diplomatov bolo „neopodstatnenou reakciou“ Izraela. „V čase, keď je dialóg a diplomacia potrebná viac ako kedykoľvek predtým, Netanjahuova vláda izoluje Izrael a podkopáva medzinárodné úsilie o mier a dvojštátne riešenie,“ dodala Wongová.