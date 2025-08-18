Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Americký vyslanec Barrack žiada Izrael, aby dodržiaval dohodu s Hizballáhom

Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack
Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack (Zdroj: TASR/AP/Hussein Malla)
TASR

BEJRÚT - Osobitný americký vyslanec Thomas Barrack v pondelok vyzval Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí, ktorá ukončila jeho vojnu s libanonským militantným hnutím Hizballáh. Jeho vyjadrenia prišli v reakcii na to, že libanonská vláda začala proces odzbrojenia tejto skupiny, informuje agentúra AFP.

Libanon splnil dohodu, čakáme na Izrael

„Myslím si, že libanonská vláda splnila svoju časť dohody. Urobila prvý krok. Teraz potrebujeme, aby Izrael dodržal svoju časť tejto dohody,“ uviedol Barrack po stretnutí s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom.

Prímerie s Hizballáhom

Izrael uzavrel prímerie s Hizballáhom v novembri 2024. Podľa dohody malo libanonské hnutie stiahnuť svojich bojovníkov a ťažké zbrane do oblasti severne od rieky Lítání, čím by libanonská armáda a mierové sily OSN zostali jedinými ozbrojenými zložkami na území pri izraelskej hranici. Izrael mal povinnosť úplne stiahnuť svoje jednotky z Libanonu, ale ponechal ich na piatich miestach pri spoločných hraniciach, ktoré považuje za strategicky dôležité. Na Libanon tiež napriek prímeriu opakovane útočí.

Ďalší krok?

Na otázku, či očakáva úplné stiahnutie Izraela z libanonského územia, Barrack odpovedal, že „to je presne ďalší krok“, ktorý je potrebný. Podľa amerického diplomata „potrebujeme účasť Izraela a potrebujeme ekonomický plán pre prosperitu, obnovu a renováciu“ Libanonu, ktorý v posledných rokoch čelí vážnym politickým a ekonomickým krízam.

Washington podľa Barracka momentálne diskutuje s Izraelom o jeho postoji. „V najbližších týždňoch uvidíte pokrok na všetkých stranách,“ povedal americký vyslanec. „Znamená to lepší život pre ľudí... a aspoň začiatok cesty k inému druhu dialógu“ v regióne, pokračoval.

AFP vysvetľuje, že návšteva amerického vyslanca v Libanone prišla menej ako dva týždne po tom, čo libanonská vláda poverila armádu vypracovaním plánu na odzbrojenie Hizballáhu – podporovaného Iránom – do konca roka.

Libanon schválil plán na odzbrojenie Hizballáhu

Na druhom zasadnutí vlády 7. augusta sa preberal návrh USA, ktorý obsahuje harmonogram odzbrojenia libanonských militantov. Washington na Libanon nalieha, aby v tejto veci konal. Vláda americký návrh, ktorý hovorí o 11 cieľoch vrátane „zabezpečenia udržateľnosti“ novembrového prímeria s Izraelom a „postupného ukončenia ozbrojenej prítomnosti všetkých mimovládnych subjektov vrátane Hizballáhu na celom libanonskom území“, schválila. Barrack v pondelok tiež zdôraznil, že „riešenie otázky Hizballáhu je, ako sme vždy hovorili, libanonskou záležitosťou“.

