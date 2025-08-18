Pondelok18. august 2025, meniny má Elena, Helena, zajtra Lýdia

Šok v Republike srbskej: TENTO dôležitý človek odchádza z funkcie!

Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik (v strede) hovorí počas tlačovej konferencie s premiérom Radovanom Viskovicom (vľavo) a predsedom parlamentu Nenadom Stevandićom.
Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik (v strede) hovorí počas tlačovej konferencie s premiérom Radovanom Viskovicom (vľavo) a predsedom parlamentu Nenadom Stevandićom. (Zdroj: SITA/AP Photo/Radivoje Pavicic)
TASR

ZÁHREB - Premiér bosnianskej Republiky srbskej (RS) Radovan Viškovič v pondelok podal demisiu. Povedal, že ide o jeho dobrovoľné rozhodnutie, ktoré naznačoval prakticky od svojho vymenovania v roku 2018. Vo funkcii predsedu vlády RS bol necelých sedem rokov, informovala agentúra Hina.

„Rozhodli sme sa, že bude zvolená nová vláda RS,“ povedal Viškovič novinárom, stojac vedľa členky predsedníctva Bosny a Hercegoviny (BaH) Željky Cvijanovičovej a Milorada Dodika, ktorého začiatkom augusta zbavili funkcie prezidenta Republiky srbskej po odsúdení na jeden rok väzenia a šesť rokov zákazu akejkoľvek politickej činnosti.

Dodik vyzýval opozíciu v RS, aby sa pripojila k „vláde národnej jednoty“

Viškovič je členom Dodikovej Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD). Svojou rezignáciou chce podľa vlastných slov prispieť k „dosiahnutiu konsenzu v RS“. Tvrdí, že medzi ním a Dodikom nie sú žiadne spory a že zostane lojálnym členom SNSD, kým strana nedosiahne svoj konečný cieľ vytvoriť „Republiku srbskú ako štát“.

Dodik po svojom odvolaní a odsudzujúcom verdikte neúspešne vyzýval opozíciu v RS, aby sa pripojila k „vláde národnej jednoty“. Opozičné strany a médiá preto interpretovali Viškovičovu demisiu ako ďalší manéver na presadenie tohto scenára. Dodik to podľa Hiny potvrdil v pondelok, keď vyjadril poľutovanie nad odmietnutím svojich výziev zo strany opozície a oznámil, že Viškovič dostane inú funkciu.

Súd odsúdil Dodika vo februári

Sarajevský súd Dodika odsúdil vo februári za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. Dodika i predsedu parlamentu RS Nenada Stevandiča v súčasnosti vyšetruje bosnianska prokuratúra pre podozrenia z útoku na ústavný poriadok BaH. Dodikova vláda tento rok vypracovala sériu protiústavných zákonov, prostredníctvom ktorých sa RS snažila oslabiť činnosť štátnych súdnych orgánov a bezpečnostných zložiek.

Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci (Moslimovia) a Chorváti. Tieto dva subjekty boli vytvorené na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 - 1995. Na jej plnenie dozerá vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom. Jeho legitimitu bosnianski Srbi neuznávajú.

Denisa Saková
Slovensko nie je ohrozené, očakávame skoré obnovenie dodávok ropy, tvrdí Saková
Ekonomika
Roman Mikulec
Zazmluvnené hasičské autá nie sú podľa Mikulca dodávané, MV to odmieta
Domáce
Šok pri Ivanke pri
Šok pri Ivanke pri Dunaji: VIDEO Vodič na drogách utekal pred políciou do lesa!
Domáce
V Levoči objavili zbrane a muníciu: Zasahoval pyrotechnik
V Levoči objavili zbrane a muníciu: Zasahoval pyrotechnik
Levoča

Veľká TRAGÉDIA na dovolenke
Veľká TRAGÉDIA na dovolenke v Chorvátsku: Rodina je v slzách, na dieťa (†3) spadol strom! ŠOKUJÚCE detaily
Zahraničné
Bosnianskosrbský prezident Milorad Dodik
Šok v Republike srbskej: TENTO dôležitý človek odchádza z funkcie!
Zahraničné
Slovník Cambridge Dictionary má
Slovník Cambridge Dictionary má 6000 nových slov: Známych aj zo sociálnych sietí
Zahraničné
Ukradnuté auto, ktorým deti
Tragédia na zastávke električky: Štyri deti ukradli auto a zrazili ženu! Tá zraneniam podľahla
Zahraničné

Muzikálový festival Jozefa Bednárika
Brusno zaplavil búrlivý potlesk: Muzikálový festival plný zvučných mien, prekvapení i sĺz dojatia
Domáci prominenti
Veronika Žilková
S posledným sa rozišla cez SMS-ku... A OPÄŤ je šťastná: Žilková (63) zbalila známeho filmára!
Zahraniční prominenti
Veľkolepý NÁVRAT obľúbenej markizáckej
Veľkolepý NÁVRAT obľúbenej markizáckej šou: PRVÝKRÁT bez Adely!
Domáci prominenti
Nina Agdal
EX Leonarda DiCapria sa VYDALA: Áno povedala mladšiemu wrestlerovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Zahraniční prominenti

Na zázname dokonca vidieť,
Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!
Zaujímavosti
Čínski vedci pracujú na
REVOLÚCIA a šok vo vede: Robot má porodiť ľudské dieťa, ponúkajú riešenie pre páry aj jednotlivcov!
Zaujímavosti
FOTO HOROR v ZOO: Vedenie
HOROR v ZOO: Vedenie usmrtilo prebytočné paviány, neuveríte ako skončili! A priamo pred očami detí!
Zaujímavosti
Za čipkou, hviezdami aj
Za čipkou, hviezdami aj najstarším divadlom: Z Piešťan sa môžete vybrať na úžasný výlet
dromedar.sk

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Šport vie byť nevyspytateľný: Slovenský tréner končí pri reprezentácii, silný odkaz zväzu i fanúšikom
Reprezentácia
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
VIDEO Neymar sa po zápase neubránil slzám: Takúto potupnú nakladačku ešte Brazílčan nezažil
Ostatné
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal ešte neopúšťa: Natália Hejková má novú funkciu, predstava je úplne jasná
Basketbal
16 hladných vlkov, bez Slovana a so Škriniarom: Liga majstrov dospela do záverečnej letnej fázy
16 hladných vlkov, bez Slovana a so Škriniarom: Liga majstrov dospela do záverečnej letnej fázy
Liga majstrov

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Život Slovákov v Nemecku: Čo vás naozaj čaká, keď tam idete pracovať?
Prostredie práce
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
5 vecí, ktoré úspešní ľudia robia večer pred spaním
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Do Google Fotiek prichádza silný nástroj. Už ťa neoklame žiadna AI fotka
Aplikácie a hry
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Hackeri vymysleli novú pascu, ako ti ukradnúť Gmail účet. Ak ti príde táto správa do schránky, si cieľom útoku
Bezpečnosť
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Volkswagen žiada vodičov o predplatné. Plný výkon auta odomkne iba za extra poplatok
Autá
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Ako mohol vzniknúť život z neživej hmoty? Výskumníci hovoria, že to bolo zložitejšie, než sme si mysleli
Veda a výskum

Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty

