Štvrtok21. august 2025, meniny má Jana, Johana, Noema, zajtra Tichomír

V Nórsku sa začal súdny proces s mužom obžalovaným zo špionáže pre Rusko a Irán

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

OSLO - Nór, ktorý pracoval ako člen ochranky na americkom veľvyslanectve v Osle, sa postavil v stredu pred súd v súvislosti s obvineniami z poskytovania citlivých informácií ruskej a iránskej spravodajskej službe. Súdny proces má trvať osem dní. Informovali o tom miestne médiá, píše AFP.

Podľa obžaloby je muž vo veku okolo 30 rokov obvinený z poskytovania informácií o činnosti veľvyslanectva v období od marca do 20. novembra 2024 - do momentu, kedy ho zadržala polícia. Ku kontaktovaniu ruských a iránskych spravodajských služieb ho podľa podľa nórskej verejnoprávnej stanice NRK viedli úzke vzťahy USA s Izraelom a prebiehajúca vojna v Pásme Gazy. Ruské úrady mu za informácie údajne zaplatili 10-tisíc eur, iránske formou kryptomeny bitcoin.

Je obvinený z toho, že ruským a iránskym činiteľom posunul kontaktné údaje diplomatov, zamestnancov veľvyslanectva a ich rodín. Rovnako je obvinený z toho, že im poskytol evidenčné čísla vozidiel používaných veľvyslanectvom. Obžaloba tiež tvrdí, že Nór mal Rusku a Iránu odovzdať pôdorysy veľvyslanectva, bezpečnostné postupy a zoznam kuriérov, ktorých služby využívala nórska spravodajská služba.

V prvý deň procesu prokurátori predložili dôkazy v podobe e-mailovej komunikácie adresovanej ruskému veľvyslanectvu, v ktorom obžalovaný napísal, že má „informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné“, informovala verejnoprávna televízia NRK.

„Obžalovaný priznáva skutkovú podstatu činu, ale popiera trestnú zodpovednosť. Je mu ľúto, čo urobil, ale nie je špión,“ povedala pre nórsku tlačovú agentúru NTB obhajkyňa obvineného Inger Zadigová. Obžalovanému hrozí 21 rokov väzenia.

Nór v čase zatknutia študoval bakalársky program v oblasti bezpečnosti a pripravenosti na nórskej Arktickej univerzite UiT v Tromsø. Hosťujúci výskumník na tejto univerzite, ktorý o sebe tvrdil, že je Brazílčan José Assis Giammaria, bol minulý rok jednou z osôb, ktoré si Západ vymenil s Ruskom v rámci výmeny väzňov. Tento muž bol zatknutý v roku 2022 na základe obvinení zo špionáže. Polícia podľa NRK zistila, že je v skutočnosti Rus a jeho meno je Michail Mikušin.

Viac o téme: ŠpionážSúd RuskoIránNórsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vojaka odsúdili na dva
Vojaka odsúdili na dva roky za pokus o špionáž pre inú krajinu
Zahraničné
Novozélandského vojaka uznali za
Novozélandského vojaka uznali za vinného zo špionáže pre inú krajinu
Zahraničné
Kirill Budanov, ukrajinský špión
Rafinovaný trik Ukrajincov: Na Rusov používajú ako návnadu prostitútky! Vypláca sa to
Zahraničné
Bývalý zamestnanec ruskej vesmírnej
Bývalý zamestnanec ruskej vesmírnej spoločnosti obvinený zo zbierania citlivých údajov pre americké spravodajské služby
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Juraj Slafkovský zvíťazil tretíkrát v ankete Hokejista roka
Juraj Slafkovský zvíťazil tretíkrát v ankete Hokejista roka
Hokej
Zdeno Chára bol uvedený do Siene slávy slovenského hokeja
Zdeno Chára bol uvedený do Siene slávy slovenského hokeja
Hokej
Martin Fehérváry sa stal najlepším obrancom v ankete Hokejista roka
Martin Fehérváry sa stal najlepším obrancom v ankete Hokejista roka
Hokej

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Peter Pellegrini
Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nadlho ovplyvnila politický život, tvrdí prezident
Domáce
FOTO Na celom Slovensku sa
Na celom Slovensku sa môže vo štvrtok vyskytnúť dážď
Domáce
aktualizované Vo veku 77 rokov
Vo veku 77 rokov zomrela Anna Záborská, výrazná postava slovenskej politiky
Domáce
V radničnom parku pribudla obria šachovnica, hráči si užijú hru priamo vonku
V radničnom parku pribudla obria šachovnica, hráči si užijú hru priamo vonku
Banská Bystrica

Zahraničné

Rusko spustilo rozsiahle námorné
Spojené štáty vyslali k pobrežiu Venezuely tri vojenské lode
Zahraničné
Taiwanská vláda navrhuje zvýšiť
Taiwanská vláda navrhuje zvýšiť výdavky na obranu na tri percentá HDP
Zahraničné
Zákonodarcovia v Texase schválili
Zákonodarcovia v Texase schválili Trumpov plán zmeny volebných obvodov
Zahraničné
Severná Kórea má pri
Severná Kórea má pri Číne základňu s balistickými raketami, tvrdí americký think-tank
Zahraničné

Prominenti

Georgina Rodriguez
SEXI snúbenica Ronalda: Jej KRIVKY vás odrovnajú... FOTO O tomto sníva každý muž!
Zahraniční prominenti
Šokujúce ODHALENIE Jana Bendiga:
Šokujúce ODHALENIE Jana Bendiga: Mama ĽUTUJE, že ma prihlásila do SuperStar!
Domáci prominenti
NECHUTNOSTI po smrti Slováčkovej
NECHUTNOSTI po smrti Slováčkovej (†29): Falošná kamarátka chcela ZAROBIŤ na jej smrti!
Domáci prominenti
Peter Šimun
Po tomto slovenský herec naozaj netúžil: Aj jeho syn je už známy!
Osobnosti

Zaujímavosti

Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia
Odborníčka radí: TÁTO ingrediencia z kuchyne navždy zničí pleseň vo vašej práčke! Trik za pár centov!
Zaujímavosti
Nový trend chudnutia má
Nový trend chudnutia má temnú stránku: Ženy hlásia desivé následky v najcitlivejšej oblasti!
Zaujímavosti
POZOR na tieto problémy:
POZOR na tieto problémy: Možno si pozornosť pýta váš PANKREAS!
vysetrenie.sk
FOTO Lekári v Tanzánii neverili
Bizarný medicínsky prípad: FOTO Muž prežil roky s nožom v tele bez závažných symptómov, ako je to možné?!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Desiatky miliónov v štátnej kase a ľudia v práci: Čoskoro naplno pocítime zrušenie voľného dňa!
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!
Do konsolidácie smerujú aj nové opatrenia: Kamenický prezradil, kedy vláda rozhodne!
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Prelomový moment: Kia u nás štartuje výrobu prvého plne elektrického auta, takto vyzerá! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)
Vodiči sa konečne dočkajú: Obchvat Košíc ide do finále, priniesol aj unikátne objavy! (foto)

Šport

Rozhodol tesný ofsajd a všetko je otvorené: Generál Škriniar jeden z najlepších hráčov zápasu
Rozhodol tesný ofsajd a všetko je otvorené: Generál Škriniar jeden z najlepších hráčov zápasu
Liga majstrov
Nečakaná správa zo svahov: Mladá lyžiarska majsterka sveta ukončila profesionálnu kariéru
Nečakaná správa zo svahov: Mladá lyžiarska majsterka sveta ukončila profesionálnu kariéru
Lyžovanie
Dali si veľkú šancu do odvety: Premožiteľ Slovana si odnáša cenný výsledok zo Škótska
Dali si veľkú šancu do odvety: Premožiteľ Slovana si odnáša cenný výsledok zo Škótska
Liga majstrov
Zranenia mu ničia posledné roky kariéry: Finalista US Open dostal grandslamovú červenú
Zranenia mu ničia posledné roky kariéry: Finalista US Open dostal grandslamovú červenú
US Open

Auto-moto

Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zákazníci sú pobúrení: autá majú znížený výkon! Pôvodné kone sú za predplatné
Zaujímavosti
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Toto lacné čínske SUV Slováci milujú. Importér predlžuje akciu: výborná výbava i cena
Novinky
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Slovnaft hlási problémy na východe. Čerpacie stanice majú výpadok dodávok paliva
Doprava
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Polícia ukázala šokujúce VIDEO: Tu je dôvod strašných nehôd
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Zlyhali a dnes ich obdivuje celý svet: 6 príbehov, ktoré vám dokážu, že sa oplatí nevzdať
Zlyhali a dnes ich obdivuje celý svet: 6 príbehov, ktoré vám dokážu, že sa oplatí nevzdať
Motivácia a inšpirácia
Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva? Skontrolujte si tú svoju
Čo všetko musí obsahovať pracovná zmluva? Skontrolujte si tú svoju
Rady, tipy a triky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Karfiolové placky: Rýchly a zdravý TIP na obed či večeru
Výber receptov
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Cuketová omáčka na cestoviny či mäso: Skvelý recept do zásoby
Výber receptov

Technológie

Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Vedci potvrdili existenciu záhadného magnetu, ktorý nikto predtým nevidel
Technológie
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Populárne AI modely sú viditeľne zaujaté proti ľuďom: Vedci varujú pred znepokojivou budúcnosťou
Umelá inteligencia
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Po 70 rokoch výskumníci overili teóriu o Slnku, ktorá nám môže pomôcť vyhnúť sa „technologickej apokalypse“
Vesmír
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Tento nenápadný súbor ti môže vybieliť účet. Vo veľkom sa šíri v našom okolí, varujú bezpečnostní experti
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto kvety v auguste ostrihajte, odvďačia sa vám zdravím a dobrým rastom. Tieto zakvitnú aj druhý raz za sezónu!
Tieto kvety v auguste ostrihajte, odvďačia sa vám zdravím a dobrým rastom. Tieto zakvitnú aj druhý raz za sezónu!
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Z mesta neodišli, no i tak žijú obklopení prírodou. Mladý pár odišiel bývať k lesu do perfektného domu!
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete
Tieto úložné riešenia milujú aj dizajnéri! 6 tipov, ako rozšíriť odkladací priestor na miestach, ktoré si ani nevšimnete

Pre kutilov

Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Na strome postavil unikátny domček. Akým výzvam musel čeliť a ktoré rozhodnutia boli pri stavbe kľúčové?
Dvor a záhrada
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Krížové alebo torxové? Ktoré drevoskrutky sú lepšie a prečo
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľké comebacky aj nové tváre: Nová séria Dunaja, bude doposiaľ najsilnejšou, tvorcovia sľubujú zvraty a mnoho prekvapení
Slovenské celebrity
Veľké comebacky aj nové tváre: Nová séria Dunaja, bude doposiaľ najsilnejšou, tvorcovia sľubujú zvraty a mnoho prekvapení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vo veku 77 rokov
Domáce
Vo veku 77 rokov zomrela Anna Záborská, výrazná postava slovenskej politiky
Rast minimálnej mzdy zdvihne
Domáce
Rast minimálnej mzdy zdvihne aj príplatky: O koľko viac zarobíte za víkend či nočnú prácu? Pozrite si PREHĽAD
Na obrázku s Trumpom
Zahraničné
Ostré obvinenie Bieleho domu: Snaží sa ukryť Trumpove zdravotné problémy! S TOUTO chorobou bojuje
MIMORIADNY ONLINE Útoky pokračujú
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky pokračujú aj po mierových rokovaniach! Rusko vyslalo drony a rakety na ukrajinské mestá

Ďalšie zo Zoznamu