Nový Zéland varuje: Do regionálneho summitu PIF zasahujú cudzinci

SUVA - Novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters vo štvrtok vyhlásil, že Fórum tichomorských ostrovov (PIF) čelí riziku rozdelenia v dôsledku zahraničných vplyvov. Informuje správa agentúry AFP a novozélandská televízia RNZ.
Minister vyslovil toto varovanie počas zasadnutia najvyšších predstaviteľov rezortov diplomacie tohto regiónu, ktoré sa vo štvrtok konalo v meste Suva na ostrove Fidži. Stretnutie sa venovalo príprave kľúčových bodov programu nadchádzajúceho septembrového summitu, ktorý sa bude konať v Honiari, hlavnom meste Šalamúnových ostrovov.
Peters reagoval na slová premiéra
Peters reagoval na slová premiéra Šalamúnových ostrovov Jeremiaha Maneleho, ktorý navrhol, aby Fórum odložilo každoročné stretnutie so zahraničnými partnermi, ktoré sa má konať v rámci avizovaného summitu. Podľa RNZ tento krok v zablokuje účasť najmenej 20 krajinám vrátane Číny, Spojených štátov a Taiwanu. Čína považuje Šalamúnove ostrovy za jedného zo svojich najbližších partnerov v Tichomorí. Podľa viacerých zdrojov však bola obvinená z toho, že v zákulisí na tohto svojho partnera tlačila, aby bol Tchaj-pej zbavený tohto partnerského statusu.
Taiwan sa pritom na summitoch PIF zúčastňuje už od roku 1993 ako tzv. rozvojový partner zoskupenia. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň uviedlo, že by malo byť na tohtoročné stretnutie pozvané. „Taiwan sa pri účasti na záležitostiach v Tichomorí držal ducha ‚tichomorskej cesty‘, ktorá je založená na rozmanitosti a inklúzii, a ktorý zdieľajú všetky členské krajiny PIF,“ uviedlo vo vyhlásení.
„Áno, (síce) nám môžete poskytnúť pomoc (krajiny ako USA a Taiwan, pozn. TASR), ale nemôžete prísť na naše stretnutie ako pozorovateľ. To situácii nijako nepomáha,“ reagoval Peters s tým, že táto otázka by sa nemala riešiť priamo so Šalamúnovými ostrovmi, ale malo by sa o nej diskutovať kolektívne v rámci Fóra. Peters nemenoval Čínu, ale povedal, že otázku zahraničného vplyvu nastolí počas štvrtkového stretnutia s ďalšími ministrami zahraničných vecí.
Návrh odložiť dialóg
Lídri tichomorských krajín sa rozchádzajú v názoroch na návrh odložiť dialóg s rozvojovými partnermi. Prezident ostrovného štátu Palau Surangel Whipps Jr., ktorého krajina má diplomatické vzťahy s Taiwanom, a premiérka úradníckej vlády Samoy Fiame Naomi Mata'afaová podporili rozhodnutie Šalamúnových ostrovov. Premiér Fidži na druhej strane varoval, že takýto krok by ohrozil jednotu tohto regiónu. Fórum tichomorských ostrovov (PIF) je medzivládna organizácia, ktorá sa usiluje posilniť spoluprácu medzi krajinami a územiami v Oceánii. Bola založená v roku 1971 a má 18 členských krajín.