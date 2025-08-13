V Nemecku sa poriadne zapotia: Teploty vystúpia na 38 stupňov!

BERLÍN - Nemecko postihne počas stredy vlna letných horúčav. Teploty vo väčšej časti krajiny vysoko presiahnu hodnotu 30 stupňov Celzia, informuje DPA.
Nemecká meteorologická služba DWD predpovedá 37-stupňové teploty, pričom mierne chladnejšie počasie sa očakáva jedine pozdĺž severného pobrežia krajiny. Vlna horúčav sa podľa prognóz ešte zintenzívni počas štvrtka, kedy by teploty mohli dosiahnuť 38 stupňov. V utorok zaznamenali v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápadne krajiny jedny z doposiaľ najvyšších teplôt, pričom v blízkosti francúzskych hraníc namerali až 35,4 stupňa.
Meteorológovia upozornili, že vrchol vlny horúčav krajinu ešte stále len čaká, píše DPA. DWD varovala pred „intenzívnymi horúčavami“ na severe Nemecka v priebehu stredy a vo východných oblastiach krajiny v priebehu štvrtka.
Takéto extrémne teploty predstavujú vážne zdravotné riziká, najmä pre starších ľudí, ľudí s chronickými ochoreniami a pracovníkov bez prístupu ku klimatizovaným pracoviskám. Odborníci tvrdia, že mnohé nemocnice a opatrovateľské domy v Nemecku nie sú dostatočne vybavené na to, aby sa s horúčavami vyrovnali.
Henriette Neumeyerová, námestníčka predsedu Nemeckej federácie nemocníc (DKG), pre mediálnu skupinu RND uviedla, že väčšine nemocníc v krajine chýbajú vhodné klimatizačné systémy kvôli dlhoročným nedostatočným investíciám. „Zaťažuje to pacientov aj zamestnancov,“ povedala. V súčasnosti sa mnohé nemocnice spoliehajú na jednoduchšie opatrenia, ako je tieňovanie a ventilátory.