Korupčný škandál alebo politická čistka? Turecko opäť zadržalo členov opozičných samospráv

ISTANBUL - Tureckí vyšetrovatelia zadržali v rámci razií zameraných na odhaľovanie údajnej korupcie desiatky ľudí vrátane predstaviteľov samospráv miest Istanbul a Antalya, ktoré vedie opozícia. Píše o tom agentúra DPA citujúcej z utorňajších správ tureckých médií.
V Istanbule bolo zadržaných 13 a v Antalyi ďalších 17 osôb vrátane zamestnancov mestských úradov a spoločností, informovala najsilnejšia turecká opozičná strana Republikánska ľudová strana (CHP). Podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu sú obvinení z trestných činov ako úplatkárstvo, manipulácia s verejnými zákazkami či členstvo v teroristickej organizácii.
Obdobné zásahy už sa už dlhšie zameriavajú na politikov z CHP, pričom prebiehajú v podstate od zadržania Ekrema Imamogla, primátora Istanbulu a člena CHP. Imamogla zadržali 19. marca pre obvinenia z korupcie. Následne ho dočasne zbavili funkcie. Imamoglu všetky obvinenia odmieta. Jeho zadržanie je vnímané ako snaha odstaviť ho zo scény pred prezidentskými voľbami plánovanými na rok 2028, v ktorých mal kandidovať ako najsilnejší rival úradujúceho tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Následne bolo zadržaných viacero primátorov, ktorí sú členmi CHP, vrátane primátora Antalye - Muhittina Böceka. Momentálne je ich vo väzbe prinajmenšom 16, píše DPA. Zmienená najväčšia opozičná strana dosiahla prekvapivé úspechy vo vlaňajších komunálnych voľbách a takéto zásahy považuje za politicky motivované, čo vláda popiera.