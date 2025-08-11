Na západe Turecka hasiči bojujú s rozsiahlym požiarom: Úrady uzavreli letisko

ANKARA - V centrálnej časti provincie Çanakkale na západe Turecka vypukol ďalší lesný požiar, ktorý sa kvôli silnému vetru rýchlo šíri. Predošlý požiar v rovnakej oblasti hasiči dostali pod kontrolu minulý piatok. Ľudia v ohrozených oblastiach boli evakuovaní po mori aj po súši, informuje s odvolaním sa na miestne úrady agentúra DPA.
Letisko v Çanakkale je dnes až do večera uzavreté pre civilnú leteckú dopravu. Letisko môžu teraz využívať len záchranné zložky bojujúce s požiarom, informovala štátna tlačová agentúra Anadolu. Çanakkale je obľúbenou turistickou destináciou.
Úrady tiež uzavreli regionálnu diaľnicu. Podľa médií bola kvôli silnému dymu obmedzená tiež lodná doprava cez prieliv Dardanely. Nasadených je sedem hasiacich lietadiel a šesť vrtuľníkov, napísal na sieti X guvernér rovnomennej provincie Çanakkale Ömer Toraman. Príčina požiaru bola spočiatku nejasná.
Západ Turecka sužujú vysoké teploty a extrémne sucho. Meteorologická služba dnes vydala varovanie aj pred búrkami a silným vetrom, ktorý by mal v utorok dosahovať až 80 kilometrov za hodinu.