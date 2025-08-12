Hrozivá situácia na Taiwane: Pred príchodom tajfúnu Podul evakuovali 2-tisíc ľudí

TCHAJ-PEJ - Takmer 2000 ľudí v utorok evakuovali na Taiwane, ku ktorému sa blíži tajfún Podul. Meteorológovia predpokladajú, že v stredu zasiahne riedko osídlené juhovýchodné pobrežie a potom sa presunie ponad pevninu nad Taiwanský prieliv, informuje správa agentúry AFP.
Priemerná rýchlosť vetra v strede tajfúnu by podľa Ústredného meteorologického úradu (CWA) mohla dosiahnuť 133 km/h, v nárazoch až 166 km/h. Ministerstvo obrany uviedlo, že s prípravami na príchod tajfúnu a s následnými záchrannými prácami je pripravených pomôcť približne 31.000 vojakov. Miestne aerolínie Uni Air a Mandarin Airlines oznámili, že na stredu zrušili všetky vnútroštátne lety.
Najviac zasiahnuté oblasti
Medzi najviac zasiahnuté oblasti budú patriť okresy Chua-lien a Tchaj-tung na východe Taiwanu, ako aj okres Ťia-i, južné regióny a odľahlé súostrovie Ťin-menn. CWA predpokladá, že Ďalší meteorológ uviedol, že v okresoch Kao-siung a Pching-tung by mohlo od utorka do štvrtka spadnúť 400 - 600 milimetrov zrážok. V ďalších oblastiach by mohlo spadnúť viac ako 350 mm zrážok.
Stredný a južný Taiwan sa pritom stále spamätáva z následkov tajfúnu Danas, ktorý ostrov zasiahol začiatkom júla a vyžiadal si dve obete a stovky zranených. Od 28. júla do 4. augusta nasledovali prívalové dažde, pričom v niektorých oblastiach napršalo viac ako 2100 milimetrov zrážok. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo päť obetí, traja ľudia sú nezvestní.