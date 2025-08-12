Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Hrozivá situácia na Taiwane: Pred príchodom tajfúnu Podul evakuovali 2-tisíc ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA(Philippine Coast Guard via AP))
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TCHAJ-PEJ - Takmer 2000 ľudí v utorok evakuovali na Taiwane, ku ktorému sa blíži tajfún Podul. Meteorológovia predpokladajú, že v stredu zasiahne riedko osídlené juhovýchodné pobrežie a potom sa presunie ponad pevninu nad Taiwanský prieliv, informuje správa agentúry AFP.

Priemerná rýchlosť vetra v strede tajfúnu by podľa Ústredného meteorologického úradu (CWA) mohla dosiahnuť 133 km/h, v nárazoch až 166 km/h. Ministerstvo obrany uviedlo, že s prípravami na príchod tajfúnu a s následnými záchrannými prácami je pripravených pomôcť približne 31.000 vojakov. Miestne aerolínie Uni Air a Mandarin Airlines oznámili, že na stredu zrušili všetky vnútroštátne lety.

Najviac zasiahnuté oblasti

Medzi najviac zasiahnuté oblasti budú patriť okresy Chua-lien a Tchaj-tung na východe Taiwanu, ako aj okres Ťia-i, južné regióny a odľahlé súostrovie Ťin-menn. CWA predpokladá, že Ďalší meteorológ uviedol, že v okresoch Kao-siung a Pching-tung by mohlo od utorka do štvrtka spadnúť 400 - 600 milimetrov zrážok. V ďalších oblastiach by mohlo spadnúť viac ako 350 mm zrážok.

Stredný a južný Taiwan sa pritom stále spamätáva z následkov tajfúnu Danas, ktorý ostrov zasiahol začiatkom júla a vyžiadal si dve obete a stovky zranených. Od 28. júla do 4. augusta nasledovali prívalové dažde, pričom v niektorých oblastiach napršalo viac ako 2100 milimetrov zrážok. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo päť obetí, traja ľudia sú nezvestní.

Viac o téme: PobrežieTajfúnTaiwan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trumpove nové dovozné clá
Trumpove nové dovozné clá vyvolali zmiešané reakcie: Niektoré krajiny si vydýchli, iné protestujú
Zahraničné
Prívalové dažde na Filipínach
Úrady na Filipínach rušia lety a zatvárajú školy: Dôvodom je blížiaci sa tajfún
Zahraničné
Luxusná dovolenka sa zmenila
Luxusná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Muž si z pláže priniesol viac než len piesok v plavkách
Zaujímavosti
americký prezident Donald Trump
USA sú v zúfalej situácii: O POMOC prosia Austráliu aj Japonsko! Jasná REAKCIA, Američania dostali košom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Zlaté Slovenky po návrate z ME: Nezaoberali sme sa tým, aká to bude medaila
Zlaté Slovenky po návrate z ME: Nezaoberali sme sa tým, aká to bude medaila
Šport
Mladé slovenské hádzanárky svojimi výkonmi vzbudili rešpekt u súperov
Mladé slovenské hádzanárky svojimi výkonmi vzbudili rešpekt u súperov
Šport
Tréner Pavol Streicher: Na ME sme šli s pocitom, že sme dobre pripravení
Tréner Pavol Streicher: Na ME sme šli s pocitom, že sme dobre pripravení
Šport

Domáce správy

FOTO V koalícii to ŠKRÍPE:
V koalícii to ŠKRÍPE: Hlas a Smer zvádzajú boj o guvernéra NBS, po fleku vraj túži Kamenický, zožal ale výsmech!
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Horskí záchranári zasahovali na
Horskí záchranári zasahovali na vrchole Gerlachovského štítu
Domáce
Polícia v Šali chytila mladého vodiča pod vplyvom troch druhov drog: Jazdil zo strany na stranu
Polícia v Šali chytila mladého vodiča pod vplyvom troch druhov drog: Jazdil zo strany na stranu
Nitra

Zahraničné

Fantastický objav: Na planine
Fantastický objav: Na planine Nazca v Peru odhalili takmer 250 nových obrazcov
dromedar.sk
Izrael zintenzívnil útoky v
Izrael zintenzívnil útoky v meste Gaza, tvrdí palestínsky úrad civilnej obrany
Zahraničné
FOTO Francúzsko spaľuje vlna horúčav:
Francúzsko spaľuje vlna horúčav: Teploty môžu presiahnuť 40 °C, úrady varujú pred rizikom požiarov!
Zahraničné
Korupčný škandál alebo politická
Korupčný škandál alebo politická čistka? Turecko opäť zadržalo členov opozičných samospráv
Zahraničné

Prominenti

INTÍMNE priznanie známeho speváka:
INTÍMNE priznanie známeho speváka: 6 rokov v CELIBÁTE a teraz... Hľadá lásku pred kamerami!
Zahraniční prominenti
TEMNÁ minulosť českého speváka
TEMNÁ minulosť českého speváka Josefa Laufera (†84): V jeho byte sa ZABILA žena!
Domáci prominenti
Madonna a pápež Lev
VÝZVA pre pápeža: Madonna ho žiada o NÁVŠTEVU okupovaného Pásma Gazy!
Zahraniční prominenti
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky:
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky: RAKOVINA v rodine.. PROSÍ o pomoc!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Ľudí zaujala a zároveň
Vedecká expedícia sa zmenila na komédiu: FOTO Diváci nemohli uveriť, čo spozorovali pod hladinou, veď to je..!
Zaujímavosti
Horor v ZOO: Matka
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Zaujímavosti
Ostrov bez zrkadiel: Gréci
Ostrov bez zrkadiel: Gréci Spinalongu kedysi tajili, dnes patrí k najnavštevovanejším v krajine
dromedar.sk
Návšteva európskych metropol vás
Návšteva európskych metropol vás môže vyjsť draho: Na turistov si prichystali absurdné pokuty v tisíckach eur!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!

Šport

VIDEO O takomto úspechu sa nám ani nesnívalo: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo mladým Slovenkám!
VIDEO O takomto úspechu sa nám ani nesnívalo: Sto klobúkov dole, čo sa podarilo mladým Slovenkám!
ME v hádzanej
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Premier League
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Reprezentácia
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Premier League

Auto-moto

Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Jazdené autá sú na Slovensku mladšie a lacnejšie než v ČR. Hurá na nákupy?
Ekonomika
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Doprava
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
AI v práci: Ako sa nestratiť v ére umelej inteligencie a ostať konkurencieschopný
AI v práci: Ako sa nestratiť v ére umelej inteligencie a ostať konkurencieschopný
Trendy na trhu práce
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Vyhorenie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Vieš, čo majú spoločné hranolky a cukrovka? Viac než si myslíš. Vedci prišli so zisteniami, ktoré sa ti nebudú páčiť
Veda a výskum
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Správy
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Android
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Aplikácie a hry

Bývanie

7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok

Pre kutilov

Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k bývalým: Nostalgia alebo nevyriešená karma?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia sa najčastejšie vracajú k bývalým: Nostalgia alebo nevyriešená karma?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V koalícii to ŠKRÍPE:
Domáce
V koalícii to ŠKRÍPE: Hlas a Smer zvádzajú boj o guvernéra NBS, po fleku vraj túži Kamenický, zožal ale výsmech!
Krvavá DRÁMA v Nitre!
Domáce
Krvavá DRÁMA v Nitre! V byte našli dobodanú ženu, muž sa akurát pokúšal umyť nôž
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
HROZIVÝ nález! V lese
Domáce
HROZIVÝ nález! V lese našli obhorené ľudské telo

Ďalšie zo Zoznamu