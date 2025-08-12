Utorok12. august 2025, meniny má Darina, Dárius, Dária, zajtra Ľubomír

Európska únia v roku 2025 zvýši produkciu munície na dva milióny kusov ročne

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LONDÝN - Európska únia zvýši svoju ročnú produkciu munície na dva milióny kusov do konca roka 2025, napísal v utorok denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na európskeho komisára pre obranu Andriusa Kubiliusa. Informuje správa agentúry TASS.

Výrobná kapacita EÚ sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 20222 zvýšila z 300.000 granátov ročne a do konca tohto roka dosiahne dva milióny, priblížil eurokomisár. EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy. Inšpiráciou je program na podporu výroby munície (ASAP), v rámci ktorého si EÚ stanovila ciel zvýšiť produkciu do konca roka 2025 na dva milióny kusov ročne.

Kubilius poznamenal, že Komisia skúma možnosti využitia podobných nástrojov na „stimulovanie priemyslu k rozširovaniu výroby v iných oblastiach“. Podľa jeho slov budú prioritnými kategóriami rakety, prostriedky protivzdušnej obrany, delostrelectvo a bezpilotné lietadlá.

Viac o téme: MuníciaProdukciaEurópska únia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viktor Orbán
Maďarsko opäť ŠOKUJE na európskej pôde: Vyhlásenie o Ukrajine a jej slobode, krajina zaradila spiatočku!
Zahraničné
Estónska premiérka Kaja Kallasová
Európska únia odsúdila zabitie novinárov televízie v Pásme Gazy počas izraelských útokov
Zahraničné
Tender na záchranky bol
Tender na záchranky bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi
Domáce
Ilustračné foto
Európska únia a Kanada posilňujú colnú spoluprácu a zrýchľujú obchodné procesy pre firmy
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Dedinke sa muž postrelil plynovou pištoľou
V Dedinke sa muž postrelil plynovou pištoľou
Správy
Behind The Scenes Elite Model Look ČR & SR 2025
Behind The Scenes Elite Model Look ČR & SR 2025
Prominenti
Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne
Rekonštrukcia Župného domu v Trenčíne
Správy

Domáce správy

Budova Najvyššieho správneho súdu
Nezákonnosť určenia názvu ulice vo Varíne bola definitívne potvrdená
Domáce
Bude sa konať zápas:
Bude sa konať zápas: Polícia pripravila bezpečnostné opatrenia v Bratislave
Domáce
Vodič jazdil pod vplyvom
Vodič jazdil pod vplyvom drog v Šali! Išiel zo strany na stranu
Domáce
AKTUÁLNE Policajti v byte našli DOBODANÚ ženu! Šokujúce, čo tam robil mladý muž
AKTUÁLNE Policajti v byte našli DOBODANÚ ženu! Šokujúce, čo tam robil mladý muž
Nitra

Zahraničné

Európska únia v roku
Európska únia v roku 2025 zvýši produkciu munície na dva milióny kusov ročne
Zahraničné
Rusko vznieslo nové obvinenia
Rusko vznieslo nové obvinenia voči väznenému Američanovi: Údajne napadol stráž
Zahraničné
Júl v Kosove bol
Júl v Kosove bol najteplejší od začiatku meraní: Priniesol rekord 42,4 °C
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
Zahraničné

Prominenti

Madonna a pápež Lev
VÝZVA pre pápeža: Madonna ho žiada o NÁVŠTEVU okupovaného Pásma Gazy!
Zahraniční prominenti
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky:
Obrovská BOLESŤ slovenskej herečky: RAKOVINA v rodine.. PROSÍ o pomoc!
Domáci prominenti
Taylor Swift
PREKVAPENIE pre fanúšikov Taylor Swift: Z tohto budú mať obrovskú radosť!
Zahraniční prominenti
FOTO Odvážne zábery Nely Pociskovej
Pocisková DRÁŽDI Španielov: Ako SEXICA z Baywatchu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Horor v ZOO: Matka
Horor v ZOO: Matka dala dcérinho miláčika ako dar levom, tvrdí, že to bolo správne!
Zaujímavosti
Ostrov bez zrkadiel: Gréci
Ostrov bez zrkadiel: Gréci Spinalongu kedysi tajili, dnes patrí k najnavštevovanejším v krajine
dromedar.sk
Návšteva európskych metropol vás
Návšteva európskych metropol vás môže vyjsť draho: Na turistov si prichystali absurdné pokuty v tisíckach eur!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
POZOR nenechávajte tieto bežné predmety v aute: V horúčavách môžu spôsobiť nečakaný požiar!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Bitcoin v tieni konkurenčnej kryptomeny: Ethereum rekordne rastie! (komentár)
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Robert Kiyosaki opäť varuje: Predpovedá koniec Fedu a čoskoro aj výrazný prepad bitcoinu!
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov
Finančná situácia domácností na Slovensku sa naďalej zhoršuje, obavy rastú najmä u seniorov

Šport

Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Stačilo jedno áno a všetko by bolo inak: Lewandowski súhlasil s prestupom do Manchestru United
Premier League
Sen sa rozplynul, najhorší scenár pre domácu hviezdu: Príde o olympiádu a celú sezónu
Sen sa rozplynul, najhorší scenár pre domácu hviezdu: Príde o olympiádu a celú sezónu
ZOH Miláno Cortina 2026
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Na reprezentačnej lavičke vydržal neuveriteľnú dobu: Futbalový svet obletela nečakaná správa
Reprezentácia
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Urazená hviezda páli všetky mosty s Manchestrom: Buď Chelsea, alebo nebudem hrať šesť mesiacov
Premier League

Auto-moto

Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Veľký hrdina značky končí po takmer štvrťstoročí. Vezme so sebou aj EV-čko
Novinky
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
ČD na Slovensko nasadia modernejšie vlaky, chystá sa i rozsiahla výluka
Doprava
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Nič výnimočnejšie medzi novými autami nie je. Jedno auto pre jedného pána od Bugatti
Predstavujeme
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
REPORTÁŽ: BMW M Hype Driving Experience - V slalome som sa zlepšil o 3,2 sekundy!
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Keď ťa už práca nebaví: 5 signálov, že sa blíži syndróm vyhorenia a čo s tým robiť
Vyhorenie
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Návrat do práce po materskej: Ako to zvládnuť a nezabudnúť na seba
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Ako dlho smažiť huby a kedy je najlepšie ich osoliť
Rady a tipy
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Ako zavariť broskyňový kompót: Jednoduchý spôsob v rúre
Výber receptov

Technológie

Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Ťažko sa tomu verí. Ukrajina hovorí, že odhalila portál, na ktorom Rusko „predáva“ ich unesené deti
Správy
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Navigácia Waze na týchto zariadeniach končí! Už čoskoro nedostaneš nové aktualizácie
Android
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Z obľúbeného programu Slovákov sa stala brána pre ruských hackerov do počítačov
Aplikácie a hry
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Bezpečnostná nočná mora. Slabina v systéme veľkej automobilky umožnila hacknutie tisícok áut na diaľku
Bezpečnosť

Bývanie

7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
7 nápadov, ako využiť staré CD, na ktoré doma sadá prach. Skúšali ste už trik, ako ochrániť úrodu pred vtákmi?
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Pôsobí ako nedobytná pevnosť, no je to len dojem. Majitelia si zvolili voľnosť a vnútri sa určite neschovávajú!
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Sľubuje znížiť stres, priniesť pokoj a spojiť byt s prírodou. Čo je biofilný dizajn a prečo vám dá viac ako izbovky?
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok

Pre kutilov

Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Ako sa zbaviť hadov na záhrade? Hoci sú väčšinou neškodné, vzbudzujú strach
Záhrada
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve kráľovské osobnosti vyhlásené za jedny z najlepšie oblečených žien Británie: Princezná Kate medzi nimi nie je...
Zahraničné celebrity
Dve kráľovské osobnosti vyhlásené za jedny z najlepšie oblečených žien Británie: Princezná Kate medzi nimi nie je...
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Nečakaný obrat Zelenského pred stretnutím Trumpa s Putinom: Zrazu pripúšťa územné ústupky Rusku! TOTO je dôvod
Vučičovi stúpenci zaútočili na
Domáce
Vučičovi stúpenci zaútočili na Slovákov v Srbsku: Jasný ODKAZ opozície vláde! TOTO si o tom myslí Fico a Blanár
Neďaleko Chorvátska sa triasla
Zahraničné
Neďaleko Chorvátska sa triasla zem: Záchvevy bolo cítiť až v Splite! Ľudia hovorili, že počuli výbuch
Dramatická milenecká scéna v
Domáce
Dramatická milenecká scéna v Nitre, okoloidúci sledovali výjav ako z filmu! FOTO Žena vzala veci do vlastných rúk

Ďalšie zo Zoznamu