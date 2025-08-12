Izraelský opozičný líder Lapid podporil výzvu na štrajk na podporu rukojemníkov v Pásme Gazy

TEL AVIV - Izraelský opozičný líder Jair Lapid v utorok podporil výzvu na generálny štrajk na znak solidarity s rukojemníkmi, ktorých v Pásme Gazy zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. Informuje správa agentúry AFP.
„V nedeľu štrajk,“ napísal Lapid na sieti X a uviedol, že aj podporovatelia súčasnej vlády by sa mali zapojiť a trval na tom, že nejde o stranícku politiku. AFP pripomína, že nedeľa je v Izraeli prvým dňom pracovného týždňa. „Štrajkujte zo solidarity. Štrajkujte, pretože o to požiadali rodiny (rukojemníkov), a to je dostatočný dôvod. Štrajkujte, pretože nikto nemá monopol na emócie, na vzájomnú zodpovednosť, na židovské hodnoty,“ napísal líder opozície.
Lapid vyzval na štrajk
Lapid vyzval na štrajk potom, čo tak v nedeľu urobilo približne 20 rodičov rukojemníkov. Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných v pondelok podporilo tento návrh. Táto skupina vyvíja tlak na predstaviteľov najväčšieho izraelského odborového zväzu Histadrut, aby sa taktiež pridal. Histadrut však odmietol a uviedol, že bude podporovať „solidárne demonštrácie pracovníkov“.
„Povoľte občiansky štrajk, od základov až po vrchol. Povoľte každému vziať si v nedeľu voľno, aby mohli nasledovať hlas svojho svedomia,“ uviedlo Fórum vo svojom vyhlásení. Dodalo, že nastal čas konať a vyjsť do ulíc a 675 dní zajatia a vojny musí skončiť. Táto organizácia opäť obvinili izraelskú vládu z obetovania zvyšných rukojemníkov „na oltári nekonečnej, bezcieľnej vojny“.
Plán vojensky obsadiť mesto Gaza
Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil plán vojensky obsadiť mesto Gaza. Rozhodnutie vyvolalo medzi Izraelčanmi obavy, že by mohlo ohroziť životy rukojemníkov. V palestínskej enkláve sa nachádza 49 rukojemníkov, z ktorých 27 je podľa izraelskej armády mŕtvych. Hamas a jeho spojenec palestínsky islamský džihád tento mesiac zverejnil ďalšie video dvoch rukojemníkov. V centre izraelského Tel Avivu následne protestovali rodiny rukojemníkov, podľa ktorých zverejnené zábery dokazujú, že rukojemníci „v zajatí zomierajú“.