Katastrofálna situácia v Pásme Gazy: WHO žiada Izrael o povolenie vstupu väčších zásob

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že Izrael by jej mal dovoliť zásobiť sa zdravotníckym materiálom, aby mohla riešiť „katastrofálnu“ zdravotnú situáciu v Pásme Gazy skôr, ako Izrael prevezme kontrolu nad mestom Gaza. Informuje o tom agentúra AFP.
„Chceme si vytvoriť zásoby a všetci počujeme, že ‚je povolené doviezť viac humanitárnej pomoci‘ – no zatiaľ sa tak nedeje, alebo sa to deje príliš pomaly,“ povedal predstaviteľ WHO na palestínskych územiach Rik Peeperkorn. Podľa neho v skladoch chýba až 52 percent liekov. WHO mohla doviezť menej zásob, ako chcela, v dôsledku zdĺhavých postupov a toho, že vstup niektorých produktov do palestínskej enklávy „stále nie je povolený“, ozrejmil. „Chceme čo najrýchlejšie zásobovať nemocnice... V súčasnosti to nemôžeme urobiť... Potrebujeme mať možnosť dostať dovnútra všetky základné lieky a zdravotnícke potreby,“ pokračoval Peeperkorn.
Podľa predstaviteľa WHO funguje v Gaze len 50 percent nemocníc a 38 centier primárnej zdravotnej starostlivosti, a to len čiastočne. Kapacita lôžok dosiahla 240 percent v nemocnici aš-Šifá v meste Gaza a 300 percent v Arabskej baptistickej národnej nemocnici v severnej časti Pásma Gazy, priblížil Peeperkorn. „Celková zdravotná situácia zostáva katastrofálna... Hlad a podvýživa naďalej pustošia Gazu,“ pokračoval. Podľa neho od začiatku roka do 5. augusta zomrelo v enkláve na následky podvýživy 148 ľudí. Len v júli zaznamenali takmer 12.000 detí vo veku do päť rokov trpiacich akútnou podvýživou, čo je podľa Peeperkorna najvyšší mesačný počet doposiaľ zaznamenaný v Gaze. Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok schválil návrh na prevzatie kontroly nad mestom Gaza v palestínskom Pásme Gazy. Primárnym deklarovaným cieľom je porazenie palestínskeho militantného hnutia Hamas.