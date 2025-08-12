Zo slov poľského premiéra ide STRACH: Pripravte sa na globálny konflikt! TOTO je rozhodujúci rok

VARŠAVA - Donald Tusk opäť varuje. Poľský premiér, ktorý už viackrát upozornil na rastúce riziko vojenského stretu, tentoraz jasne vyhlásil, že globálny konflikt nie je vzdialenou hrozbou a že Západ má na prípravu len obmedzený čas – najneskôr do roku 2027.
„Čas na prípravy sa kráti“
Tusk v rozhovore pre poľský portál Polsat News otvorene pomenoval hrozby, ktoré podľa neho nemožno ignorovať. Vymenoval destabilizáciu regiónu, agresívnu politiku Ruska a narastajúce napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou. „Neexistuje dátum, od ktorého si môžeme povedať: teraz je mier, môžeme si vydýchnuť, prestať sa pripravovať, vyzbrojovať či modernizovať,“ zdôraznil.
Naopak, tvrdí, že Západ musí konať rýchlo a dôsledne: „Musíme byť pripravení na všetky možné scenáre pred rokom 2027. Je kľúčové, aby sme dosiahli plnú obrannú kapacitu – a to v úzkej spolupráci s našimi spojencami.“
Slová NATO znejú ako varovanie
Tuskove vyjadrenia nadväzujú na letné slová najvyššieho veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe, Alexusa Grynkewicha. Ten už v júli pre portál EU Today upozornil, že agresívne kroky Moskvy a Pekingu by mohli byť predzvesťou globálneho konfliktu. „Máme len veľmi málo času na prípravu,“ pripomenul.
Obaja lídri sa tak zhodujú, že bezpečnostná situácia vo svete sa môže dramaticky vyostriť skôr, než si verejnosť pripúšťa. A podľa ich slov platí jednoduché pravidlo – kto sa začne pripravovať neskoro, už nemusí mať šancu dobehnúť zameškané.