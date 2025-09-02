Polícia vyhovela žiadosti: Povolila výnimku na jazdu nákladných áut počas 15. septembra

BRATISLAVA - Polícia povolila výnimku na jazdu nákladných áut počas 15. septembra. Vyhovela tak žiadosti Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky Česmad Slovakia. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Výnimka sa vzťahuje na 15. september 2025 a platí pre všetky nákladné vozidlá prichádzajúce na územie SR zo susedných štátov, ak je cieľ ich cesty (napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky) na území Slovenska,“ priblížil Hájek. Týka sa to podľa neho diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, ciest prvej triedy a ciest určených pre medzinárodnú premávku.
Polícia zároveň upozornila, že aj napriek výnimke má policajt oprávnenie zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutný čas alebo mu určiť smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.