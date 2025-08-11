Pondelok11. august 2025, meniny má Zuzana, zajtra Darina, Dárius, Dária

Izrael musí pokračovať vo vojne, Hamas sa odmietol vzdať, povedal Netanjahu

ČTK

TEL AVIV - Izrael nemá inú možnosť, ako pokračovať vo vojne, keďže Hamas nechce zložiť zbrane. Povedal to dnes novinárom izraelský premiér Benjamin Netanjahu k plánu obsadiť mesto Gaza. Podľa neho je cieľom zničiť posledné bašty Hamasu a tak rýchlo ukončiť vojnu v Pásme Gazy, ktorá trvá od októbra roku 2023. Netanjahu tiež odmietol kritiku za zlú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy. Hamas označil vystúpenie izraelského premiéra za rad klamstiev.

Izrael za zámer obsadiť mesto Gaza a rozšíriť tak rozsah svojej vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy čelí od štvrtka silnej medzinárodnej kritike. "Keďže Hamas odmietol zložiť zbrane, tak Izrael nemá inú možnosť ako pokračovať vo svojej práci a poraziť Hamas," uviedol Netanjahu na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov. Podľa neho je cieľom rozšírenia vojenskej ofenzívy v Pásme Gazy zničiť zvyšné bašty Hamasu. Obsadenie mesta Gazy označil Netanjahua ako najlepší a najrýchlejší spôsob, ako ukončiť vojnu.

Vystúpenie izraelského premiéra označilo hnutie Hamas za "rad klamstiev"

Podľa neho bude mať nová fáza bojov "celkom krátky časový rámec". Izraelská armáda podľa premiéra pripravuje bezpečné zóny, kam sa budú môcť presunúť obyvatelia mesta a kde bude dostupná humanitárna pomoc. Vystúpenie izraelského premiéra označilo hnutie Hamas za "rad klamstiev". "Netanjahu aj naďalej klame, mate a snaží sa uviesť do omylu verejnosť," uviedlo hnutie, podľa ktorého izraelský premiér skresľuje realitu.

"Nechceme okupovať Pásmo Gazy, chceme ho oslobodiť od teroristov z Hamasu," povedal ďalej Netanjahu. Dodal, že cieľom je poraziť Hamas, oslobodiť rukojemníkov a demilitarizovať Pásmo Gazy. Ďalej si Netanjahu predstavuje, že po vojne Izrael si ponechá bezpečnostnú kontrolu nad Pásmom Gazy s tým, že na ha hranici vznikne bezpečnostná zóna pod izraelskou kontrolou. Na palestínskom území by po vojne mala podľa izraelského premiéra vládnuť civilná vláda bez účasti Hamasu aj súčasnej palestínskej samosprávy, ktorá nebude nepriateľsky naladená voči Izraelu.

Pri izraelskom útoku na Gazu zomrel novinár al-Džazíry, údajne pracoval pre Hamas

Pri izraelskom útoku na Gazu zomrel novinár al-Džazíry, údajne pracoval pre Hamas

V meste Gaza dnes večer pri izraelskom útoku zomrelo podľa údajov miestnych zdravotníkov najmenej päť ľudí, píše agentúra Reuters. Palestínske médiá tiež informovali, že ďalší izraelský úder zabil dvoch novinárov katarskej televízie Al-Džazíra, keď raketa zasiahla ich stan blízko nemocnice. Smrť jedného z žurnalistov potvrdila neskôr izraelská armáda, keď oznámila, že zabila Anasa Šarífa a označila ho za hlavu jednej z buniek Hamasu.

Netanjahu hovoril o nových izraelských plánoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom

Kancelária izraelského premiéra uviedla dnes večer, že Netanjahu hovoril o nových izraelských plánoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Netanjahu hovoril s Trumpom o obsadení "zvyšných bašt Hamasu v Pásme Gazy s cieľom ukončiť vojnu" a poďakoval mu za pevnú podporu Izraela, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie úradu.

Izraelský premiér odmietol na tlačovej konferencii kritiku kvôli zlej humanitárnej situácii, ktorá panuje na tomto palestínskom území. Podľa neho je to súčasťou "globálnej kampane klamstiev" proti Izraelu. Netanjahu tvrdí, že Hamas umelo vytvára nedostatok jedla a pomoci v Pásme Gazy. Podľa neho Hamas bráni distribúcii pomoci, ktorá sa dostala na palestínske územie po krajine. "Dva milióny ľudí (celé obyvateľstvo v Pásme Gazy, pozn. ČTK) majú prístup k pomoci, a jediní, ktorí sú vedome držaní o hlade, sú rukojemníki," uviedol podľa denníka Haarec Netanjahu. Počas tlačovej konferencie nechal premiér premietať snímky zjavne podvyživených rukojemníkov držaných Hamásom, zatiaľ čo kritizoval zverejnenie fotografií palestínskych detí vo viditeľne zlom zdravotnom stave.

Netanjahu kritizoval medzinárodné médiá

Za posledných 24 hodín zomrelo na podvýživu a hladovanie ďalších piatich ľudí, vrátane dvoch detí, uviedlo dnes ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré citovala agentúra Reuters. Celkovo tak podľa ministerstva zomrelo z týchto príčin v Gaze už 217 ľudí, vrátane 100 detí.

Netanjahu kritizoval medzinárodné médiá, že podľa neho preberajú tvrdenia Hamasu. Médiá ale od začiatku vojny poukazujú, že Izrael blokuje nezávislý príchod novinárov do Pásma Gazy, a z toho dôvodu len s veľkými ťažkosťami preverujú tvrdenia, ktoré prichádzajú z Pásma Gazy. Netanjahu povedal, že dal inštrukcie armáde, aby vzala do Pásma Gazy viac zahraničných novinárov. Doteraz sa mohli vybraní zahraniční novinári dostať do Gazy len pri návštevách, ktoré práve dôsledne organizuje a kontroluje armáda - vrátane ich materiálov, ktoré podliehajú vojenskej cenzúre, uviedla agentúra AFP.

Inak sa zahraničné médiá v Pásme Gazy spoliehajú na miestnych spolupracovníkov a korešpondentov. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) ich za 20 mesiacov konfliktu izraelská armáda zabila takmer 200, z toho 45 pri výkone povolania. Podľa civilnej obrany v Pásme Gazy, ktorú kontroluje Hamas, na tomto palestínskom území zomrelo kvôli vojne vedenej Izraelom vyše 61.000 ľudí. Terajší konflikt vyvolal útok Hamasu 7. októbra 2023 na izraelské územie, pri ktorom podľa miestnych úradov zomrelo na 1200 ľudí.

